22. 2. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Zásoby docházejí a bude hůř. Výrobci elektroniky: "Neotálejte, zlevňovat se rozhodně nebude"
zdroj: Freepik.com
Dramaticky rostoucí ceny pamětí ovlivňují dostupnost počítačů, brzy by se ale nedostatek mohl týkat i další elektroniky.

Důvod je celkem jasný a vlastně i prozaický: Prudce narůstající poptávka po AI datacentrech, náročná výroba polovodičů, omezené výrobní kapacity, které nestíhají pokrýt požadavky trhu a kulhající logistika mezi Evropou a Asií. 

AI datacentra potřebují výkonné čipy, kvůli kterým pak nezbývá kapacita vyrábět například běžné paměti. Výsledek je jasný: Nedostatek, tenčící se zásoby a rostoucí ceny.

Operační paměť RAM, která je běžně k mání ve standardech DDR4 a DDR5, už stihla násobně podražit oproti loňskému a předloňskému roku. A bude hůř, varují výrobci, protože většina firem zatím stále ještě využívá skladové zásoby nakoupené ještě za normální ceny.

Jakmile ale dojdou, k čemuž se schyluje, promítne se to na cenách.

„V porovnání s předcházejícím rokem se cena operačních pamětí vyšplhala o více než 232 procent a zájem o ně vzrostl o neuvěřitelných 177 procent,“ vysvětluje mluvčí Heureky Ondřej Šveda pro Forbes.

memory stick 2 zdroj: Freepik.com

Stále sílí a zřejmě bude i nadále sílit poptávka po AI. Obávám se proto, že problém bude několikaletý. A možná ani potom nebudou ceny jako dřív. Tím spíš, že paměti na trhu prostě nebudou,“ dodává jednatel společnosti Eurotech Jaroslav Galba.

I Lukáš Valouch z T.S.Bohemia čeká, že peklo teprve přijde: „Problém s dostupností vyhnal cenu obou standardů operačních pamětí klidně na pěti- až sedminásobek do té doby průměrné ceny. A to nejhorší máme ještě před sebou, neboť zatím všichni výrobci i prodejci žijí ze starých zásob, které nakoupili za normální ceny. Proto se předpokládá, že globální zdražení teprve nastane.“ 

Nedostatek se navíc s největší pravděpodobností promítne i do cen další elektroniky, protože operační paměť dnes samozřejmě nenajdeme pouze v počítačích. Dražší by mohly být mobily, tablety, televize či prakticky cokoliv s operačním systémem.

„Odhadnout konkrétní dopad například na ceny televizorů nebo mobilních telefonů je však obtížné. Zdražení se nicméně může pohybovat v rozmezí jednotek až nižších desítek procent,“ dodává Marek Bělohoubek z Datartu.

Situace bude nejspíš dlouhodobá a na zlepšení, pokud vůbec nějaké přijde, si počkáme: „Neočekáváme, že by se ceny pamětí měly během roku 2026 zlepšit, naopak od začátku roku ceny stále rostou a u některých specifických modelů se dostupnost značně zhoršuje,“ předpovídá výkonný ředitel společnosti EMKO Kryštof Bajgar.

„Pokud lidé plánují nakoupit IT techniku, doporučuji s tím neotálet. Zlevňovat se rozhodně nebude,“ dodává obchodní ředitelka GigaComputer Nikola Vilímková.

