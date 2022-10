Královec patří Česku! Recesistické úvahy o připojení Kaliningradu zaplavily sociální sítě

Myšlenka připojení strategické ruské exklávy k České republice již několik dní žije v Česku i sousedním Polsku svým vlastním životem - s nadsázkou na ni reagují i některé státní a veřejné instituce, města či politici.

Vznikl vlastní twitterový účet, web propagující návštěvu oblasti i petice na vyhlášení referenda o připojení Kaliningradu - česky Královce - k Česku. V pondělí se chystá happening před ruským velvyslanectvím v Praze.

Welcome to the official profile of Královec . After a successful referendum, 97.9% of Kaliningrad residents decided to merge with the Czech Republic and rename Kaliningrad to Královec.