Po razii v Brně je osm lidí stíháno pro účast na zločinecké skupině

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci dnes zahájilo v souvislosti s úterní razií policie v Brně trestní stíhání osmi lidí pro účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatků ve prospěch skupiny a pro zneužití pravomoci úřední osoby. Kauza se týká radnice Brno-střed a přidělování městských bytů.

Vrchní státní zastupitelství to zveřejnilo na webu v tiskové zprávě.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali v Brně v úterý. Zadrželi osm lidí. Podle aktualne.cz byl jedním z nich brněnský vlivný politik ODS Otakar Bradáč, známý ministra Pavla Blažka. Ministerstvo spravedlnosti v reakci na situaci vydalo prohlášení, ve kterém uvedlo, že Blažka, primátorku Brna Markétu Vaňkovou ani jejího náměstka Roberta Kerndla (všichni ODS) policie nekontaktovala a zásah by se jich neměl týkat.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci se zatím nevyjádřilo, zda byli zadržení propuštěni, či nikoliv. „K ostatním dotazům se s ohledem na probíhající úkony trestního řízení nyní nelze vyjádřit. Další bližší informace podáme, jakmile to procesní situace umožní,“ odpověděl na dotaz ČTK vrchní státní zástupce Radim Daňhel.

V městské části Brno-střed v roce 2019 vyplula na povrch takzvaná kauza Stoka. Policisté tehdy odhalili organizovanou skupinu, v níž figurovali místní politici z hnutí ANO, úředníci a podnikatelé. Skupina ovlivňovala veřejné zakázky na radnici. Tresty padly letos v květnu. Nejvyšší v podobě 9,5 roku vězení dostal bývalý místostarosta městské části Brno-střed Jiří Švachula. Soud rozdal tresty dalším osmi lidem a dvěma firmám.

Předsedkyně kontrolního výboru radnice městské části Brno-střed Monika Lukášová Spilková už v úterý ČTK řekla, že na nesrovnalosti při přidělování bytů, ale i na podivné směny a podnajímání bytů dlouhodobě upozorňovala. Byty dostávali například rodinní příslušníci politiků nebo jejich známí, kteří přeskakovali další a déle čekající žadatele.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala v úterý řekl, že pokud se prokáže, že se kauza týká politiků ODS, bude to strana řešit. „Nemám žádné bližší informace než ty, které jsou v médiích. Na základě toho se to těžko komentuje. Předpokládám, že další vyjádření státního zástupce do toho vnese jasno. Je potřeba, aby všechny korupční aféry nebo podezření z korupce byly důkladně vyšetřeny a tady platí padni komu padni,“ řekl Fiala.

Podle něj je potřeba počkat na další informace. „Pokud se ukáže, že se to týká našich politiků, budeme to řešit. Myslím, že jsme ukázali, že jsme schopní reagovat velmi rychle a eticky. V tom se lišíme od hnutí ANO, jehož předseda (Andrej Babiš) stojí před soudem,“ připomněl Fiala kauzu Čapí hnízdo.