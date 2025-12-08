Králova koruna pod palbou útoku: Šokující protest, který obletěl svět
8. 12. 2025 – 10:02 | Zpravodajství | Alex Vávra
Protest v londýnském Toweru znovu otevřel debatu o hranicích občanské neposlušnosti. Aktivisté z hnutí Take Back Power potřeli vitrínu s imperiální korunou koláčem a pudinkem, čímž vyvolali nejen zásah policie, ale i širokou diskusi o nerovnosti, symbolice moci a rostoucí radikalizaci veřejných protestů.
Londýnský Tower, jedna z nejnavštěvovanějších památek britské metropole, se v sobotu dopoledne stal dějištěm další z řady protestních akcí namířených proti symbolům moci a bohatství. Čtyři lidé byli zadrženi poté, co aktivisté z hnutí Take Back Power hodili na vitrínu s imperiální státní korunou jablečný drobenkový koláč a pudink. Policie byla přivolána krátce před desátou hodinou a část klenotnice byla dočasně uzavřena pro návštěvníky. Podle Scotland Yardu byli všichni čtyři podezřelí zadrženi pro poškození cizí věci.
Zveřejněné záběry ukazují, jak jeden demonstrant vytahuje alobalový tác s drobenkovým koláčem a přitlačí jej na ochranné sklo, zatímco další opakovaně vyklápí žlutý pudink na vitrínu. Turisté se zmateně rozestupují, někteří natahují telefony, jiní ustupují s obavami. Pracovnice Toweru v uniformě spěšně přistupuje k aktivistům a přes vysílačku volá bezpečnostní složky. Historické klenoty naštěstí nebyly poškozeny a objekt byl odpoledne opět zpřístupněn veřejnosti.
Hnutí Take Back Power uvádí, že cílem akce bylo upozornit na sociální nerovnosti v zemi a prosadit zdanění superbohatých. Jedna z aktivistek, studentka Zahra Ali, kritizovala stav britské společnosti, která podle ní trpí rozpadem sociálních jistot, zatímco extrémní bohatství zůstává mimo dosah daňových opatření. Podle skupiny je nutné založit stálé občanské shromáždění, které by mělo právo navrhovat reformy a sloužit jako protiváha vládní politice.
Symbolika koruny, rostoucí napětí a další protestní akce
Imperiální státní koruna patří k nejcennějším artefaktům britské monarchie. Král Karel III. ji nosí při výjimečných příležitostech, naposledy při návratu do Buckinghamského paláce po korunovaci v roce 2023. Koruna byla vyrobena v roce 1937 pro korunovaci Jiřího VI. a obsahuje téměř tři tisíce diamantů, desítky safírů, smaragdů a perl. Právě její mimořádná symbolika z ní činí snadný terč pro aktivisty, kteří své protesty zakládají na silném vizuálním kontrastu mezi historickou pompou a současnými společenskými problémy.
Incident v Toweru není ojedinělý. Skupina Take Back Power se v posledních dnech přihlásila i k protestu v hotelu Ritz, kde aktivisté vysypali pytle hnoje pod monumentální vánoční strom v hotelové hale. Podobné akce využívající prvky šoku a narušení luxusních prostor často odkazují na sociální nerovnosti, ekologické problémy či kritiku vlády.
Inspirace hnutím Just Stop Oil je zřejmá. To stálo za řadou kontroverzních akcí včetně vržení polévky na Van Goghova Slunečnice nebo blokád dálnic. Přestože Just Stop Oil oznámilo ukončení přímých akcí, jeho komunikační platformy a podpůrné skupiny zjevně slouží jako inkubátor nových iniciativ, mezi něž Take Back Power bezpochyby patří.
Odezva veřejnosti je rozpolcená. Zatímco část společnosti oceňuje, že mladí lidé upozorňují na problémy, o nichž se běžně nemluví, jiní protesty označují za neúctu k historii, vandalství či zbytečné provokace. Ministryně pro policii Sarah Jones označila útok na vitrínu s korunou za ostudný a zdůraznila, že hranice mezi právem na protest a poškozováním kulturních památek je jasná.
Do budoucna se dá očekávat, že podobné protestní akce budou pokračovat. Cílení na ikonické symboly přitahuje pozornost, vyvolává diskuse a nutí politické aktéry reagovat. To, zda takové metody povedou k reálným změnám, nebo spíše prohloubí polarizaci společnosti, zůstává otevřenou otázkou. Jedno je ale jisté: veřejné debaty o nerovnosti, bohatství a zodpovědnosti budou i nadále patřit k nejvýraznějším tématům britské politiky.