Šlechtična, která děsila Evropu: Nová fakta otřásají legendou
2. 12. 2025 | Alex Vávra
Alžběta Báthoryová, nejtemnější šlechtična střední Evropy, balancuje už čtyři staletí mezi legendou a skutečností. Zatímco pověsti z ní dělají krutou vražedkyni koupající se v krvi dívek, moderní výzkumy naznačují, že mohla být spíš obětí mocenské hry, kterou měla zaplatit svým jměním i pověstí.
Příběh Alžběty Báthoryové, ženy narozené do obrovského bohatství a moci, se po staletí měnil v bizarní směs krve, strachu, politiky a mýtů. Dnes se o ní mluví jako o nejplodnější sériové vražedkyni všech dob, která měla systematicky vraždit a mučit stovky dívek, údajně aby si uchovala mládí. Její jméno se stalo synonymem pro ženské monstrum a její legendou byl inspirován i obraz zlé královny ve Sněhurce.
Jenže čím více se tento příběh zkoumá, tím víc připomíná spíše groteskní konstrukci než autentickou historickou skutečnost. Mezi krví potřísněnými legendami a skutečnými dokumenty ze 17. století zeje propast. Je to příběh, v němž se brutalita mísí s politikou, morálka s mocí a skutečné ženy se ztrácejí ve stínu hrůzných pohádek.
Báthoryová vyrůstala v prostředí, kde násilí bylo denním chlebem. Už jako dítě sledovala veřejnou popravu, v dětství trpěla epilepsií a prudkými výkyvy nálad. Jako třináctiletá byla zasnoubena s Františkem Nádasdym, vojevůdcem známým svou krutostí. Právě on měl mladou ženu uvádět do praktik mučení – od trestání služebných kovovými drápy až po groteskní tresty zahrnující med a hmyz.
Po jeho smrti roku 1604 se Báthoryová přestěhovala na Čachtický hrad. A tehdy se začal rodit mýtus, který přetrval staletí: údajné stovky dívek zmizely za hradními zdmi a z místních vesnic začaly unikat děsivé zvěsti, že hraběnka mladé ženy mučí, zabíjí a koupe se v jejich krvi. V roce 1610 král Matyáš II. nařídil vyšetřování, během něhož padaly výpovědi o osmdesáti obětech, další svědci však tvrdili, že jich bylo přes šest set.
Hraběnka byla uvězněna, její sluhové popraveni a legenda se na další staletí stala pevnou součástí evropské hrůzotvorné ikonografie.
Nové důkazy: feministka, tiskárna a válka o moc
V posledních desetiletích však výzkumy výrazně mění obraz této ženy. Hlavní roli v tom sehrála Annouchka Bayley z Cambridgeské univerzity, která po čtyřech letech pátrání zjistila, že skutečnost může být mnohem temnější – a zároveň mnohem méně krvavá, než tvrdí legendy.
Podle Bayley byla Báthoryová spíše politickou hrozbou než vražedkyní. Patřila k nejbohatším ženám své doby a její vliv narůstal. Po smrti manžela jí připadl obrovský majetek, který si nezávisle spravovala. A co bylo na 17. století téměř nemyslitelné: zakládala vzdělávací centrum pro mladé ženy, učila je číst a měla k dispozici vlastní tiskařský lis.
Šlo zejména o dívky pocházející z dříve urozeného, válkou zbídačeného etnika, které ztratilo půdu i postavení. Byly mladé, neprovdané a společensky nebezpečné – přesně ten druh populace, kterou tehdejší mocenské struktury chtěly mít pod kontrolou. Báthoryová však udělala pravý opak. Otevřela jim hrad, dala jim vzdělání a podle některých náznaků je zapojila do svých obchodních aktivit.
Do toho přišla reformační éra, kdy tiskařský lis představoval zbraň stejně účinnou jako meč. Kdo tiskl knihy bez povolení, kdo šířil myšlenky odporující oficiální víře, riskoval všechno. A Báthoryová podle Bayley patřila mezi ty, kteří riskovali hodně. Do mozaiky přibývá další šokující motiv: finanční zájmy. Král Matyáš II. dlužil hraběnčině rodině velkou sumu peněz. Její smrt či uvěznění umožnilo dluh jednoduše ignorovat. Její příbuzní si mezitím rozdělili cennosti a majetek, jako by čekali na tu chvíli celé roky.
Znepokojivé je také to, že během vyšetřování bylo nalezeno pouze jediné tělo. Přesto existují záznamy o rakvích, které pravidelně opouštěly hrad. Podle Bayley mohlo jít o víc než o převoz mrtvých – mohla to být metoda, jak tajně přepravovat živé ženy z válkou zpustošeného regionu do jiných oblastí, kde je hraběnka zaměstnávala.
Čachtice jsou navíc protkány tunely. Ty podle Bayley mohly sloužit pro únikové trasy či přesuny lidí, nikoli k ukrývání těl.
Pokud by byla Báthoryová skutečně tajnou podnikatelkou, pašeračkou knih, mecenáškou a vzdělavatelkou, její moc by byla obrovská. A v tehdejší patriarchální Evropě také nebezpečná. Někteří historici se domnívají, že právě proto musela zmizet – a že její démonizace nebyla náhodná, ale systematická. Výsledkem se stal dokonalý obraz ženského zla. Z hraběnky se stala ikona hrůzy. Děti strašily rodiče příběhy o ženě, která pije krev dívek, aby zůstala mladá. A Evropa si tento obraz ponechala dodnes, protože v něm existuje cosi hluboce zakořeněného: potřeba ženského monstra.
Dnes stojí Čachtice, Sárvár i Nyírbátor plné turistů, kteří se chtějí dotknout její legendy. Putují přes hrady, krypty a expozice, fascinováni příběhem, který se možná nikdy nestal. Mezitím historici skládají nové střípky reality, které ukazují ženu silnou, vlivnou a nepohodlnou – a možná právě proto odsouzenou.
Příběh Alžběty Báthoryové tak zůstává rozpolcený mezi hrůzou a nespravedlností. Její legenda nezmizí. Ale čím více se o ní ví, tím méně připomíná krvavé monstrum a tím více oběť politické machinace, která byla příliš chytrá, příliš bohatá a příliš vlivná na to, aby mohla žít v pokoji.