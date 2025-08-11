Dnes je pondělí 11. srpna 2025., Svátek má Zuzana
11. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Krach vztahu potvrzen! Slavná modelka vyrazila na dovolenou bez partnera z dobrého důvodu
zdroj: Profimedia.cz
Spekulace se ukázaly jako pravdivé, potvrdila je sama modelka.

Když se někdo slavný a zadaný ukazuje delší dobu bez partnera, spekulace, jestli náhodou nedošlo k rozchodu, jsou prakticky automatika.

Dost často se pak dotyčný ohradí, že je všechno v pořádku, že jenom nebyl čas a podobně... Ale někdy zase mají pravdu drby. Jako třeba teď.

O tom, že by krásná modelka a někdejší miss Romana Pavelková mohla být po letech opět sama, se debatovalo už delší dobu, když se s partnerem Milanem Štědrou neukázala prakticky od ledna. 

Sympatická kráska se nejdřív chvíli snažila mlžit, ale pak uznala, že to nejspíš nemá cenu, a přiznala barvu: „Každý máme úplně jinou představu o tom, co je vztah. Nelituji toho, jsem ráda, že jsem ho poznala, a strašně moc mě mrzí, že to nedopadlo, ale já chci vztah se vším všudy,“ řekla pro Aha!.

Pánové, kteří ihned zpozorněli, se zase mohou uklidnit. Romana se do ničeho nového hnát nebude: „Aktuálně se věnuji synovi a práci. Na nic jiného mi nezbývá čas,“ dodala.

