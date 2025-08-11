Kašákova odkopnutá bývalka vytáhla další špínu: Dluhy za něj prý platí jeho nová láska
11. 8. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke
Reportérova expřítelkyně ještě neřekla poslední slovo.
Skandál kolem reportéra Karla Kašáka už pomalu doznívá, což ale neznamená, že by snad jeho bývalá přítelkyně Kateřina Teplá, ze které Kašák udělal hlupáka před celým národem, neměla co říct.
Katka dorazila do pořadu eXtra Host magazínu eXtra.cz a nemluvilo se samozřejmě o ničem jiném než o dramatickém rozchodu a hrbolatém vztahu.
Řeč přišla především na Kašákovu finanční situaci a jeho údajné dluhy. Kateřina totiž tvrdí, že jí po rozchodu začaly chodit zprávy od dalších žen, od kterých si její bývalý partner měl půjčovat peníze. A s vracením nikterak nepospíchal.
„Vydala jsem svoje prohlášení a těch zpráv mi přišlo asi dvacet pět, i s těmi printscreeny obrazovky. Já jsem vůbec nevěděla, jak na to mám reagovat. Pro mě je tohle morálně a společensky neakceptovatelné. On zneužil svého jména, pod falešnou záminkou, aby z někoho dostal peníze, a většinu z těch peněz dodnes nevrátil,“ uvedla Teplá.
Peníze prý neměl úplně pod kontrolou už ve vztahu a Katka se ho dle vlastních slov snažila směrovat na správnou cestu:
„Já jsem si ve svých dvaceti letech našla o čtrnáct let staršího partnera a systematicky jsem mu od prvního dne kryla záda, organizovala život a snažila se ho dát do kupy. Ano, jak píše spousta lidí, je to způsobené jeho traumaty z dětství, je nějakým způsobem zraněný, ale je mu 37 let a měl by na tom minimálně už nějakou dobu pracovat,“ řekla.
Katka prý bývalému hlídala a spravovala finance, protože on toho nebyl pořádně schopný: „Já mu platila vše, co musel poplatit. Můj pohled na věc je teď takový, že proto žádal ty ženy o peníze, protože on má nějaké svoje problémy, které si snad už řeší a kvůli kterým ty peníze chtěl,“ domnívá se Kateřina.
Funkci teď prý nejspíš zastává Kašákova nová láska, herečka Bláhová: „U všech má nejenom dluhy, ale i nějaké nevyřešené konflikty, o kterých on ví. Napsaly mi dvě ženy, že ty peníze jim přišly z účtu jeho současné partnerky, takže o tom moc dobře oba dva vědí,“ pokračovala Teplá.
„On je dobrý řečník a pravděpodobně dobrý lhář a já jsem to neviděla. Teď zpětně jsem šťastná za to, že jsem sama, já si to neskutečně užívám. Každý den je ze mě nějakým způsobem lepší člověk,“ dodala na závěr.