Šéfka EU diplomacie svolala schůzku ministrů zahraničí o jednání Trump - Putin
10. 8. 2025 – 18:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová dnes oznámila, že nechala svolat na pondělí jednání ministrů zahraničí EU v souvislosti s chystanou schůzí prezidentů Spojených států a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina.
Uvedla to agentura Reuters. Trump a Putin by měli jednat o vyřešení války na Ukrajině. Podle Kallasové se musí jakékoliv dohody mezi USA a Ruska účastnit Ukrajina a evropské státy.
V pátek bude Trump jednat s Putinem o možnosti ukončit válku na Ukrajině. Trump zmínil, že dohoda si zřejmě vyžádá výměnu území. To znepokojilo Ukrajinu i její evropské spojence, kteří zatím nejsou pozvaní na summit na Aljašce. Podle prohlášení lídrů evropských států je nutné nejdříve zajistit příměří.
O situaci by měli jednat v pondělí ministři zahraničí EU. "Jakákoliv dohoda mezi USA a Ruskem musí zahrnout Ukrajinu a EU, protože se týká bezpečnosti Ukrajiny a celé Evropy," uvedla dnes Kallasová. Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již řekl, že dohodu o válce na Ukrajině nelze uzavřít bez Kyjeva.
V sobotu o nových snahách amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit válku na Ukrajině jednali poradci pro národní bezpečnost některých evropských zemí s britským ministrem zahraničí Davidem Lammym a americkým viceprezidentem J.D. Vancem.
Kallasová také uvedla, že ministři budou jednat i o situaci v Pásmu Gazy.