Policie obvinila muže, který vyhrožoval činem po vzoru Olgy Hepnarové

Policie obvinila dvaašedesátiletého muže z Pardubic, který na facebooku vyhrožoval, že pokud se neotevřou restaurace a bary, vjede kamionem do lidí, podobně jako Olga Hepnarová. Za vyhrožování teroristickým trestným činem mu hrozí až 15 let vězení.

Jak v tiskové zprávě uvedla mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová, muž podle vyšetřovatelů umístil příspěvek na sociální síť pod smyšleným profilem v neděli večer. Napsal, že pokud od následujícího dne nebudou otevřeny všechny restaurace a bary, vjede kamionem do lidí, které usmrtí, stejně jako Hepnarová.

Hepnarová 10. července 1973 najela s nákladním automobilem mezi lidi čekající na zastávce tramvaje v Praze 7. Motivem jejího jednání byla nenávist ke společnosti. Tři lidé zemřeli na místě, pět později v nemocnici. Městský soud v Praze uznal v dubnu 1974 Hepnarovou vinnou z osminásobné vraždy a odsoudil ji k trestu smrti. Popravena byla o necelý rok později. Hepnarová byla poslední ženou popravenou v Československu, trest smrti byl zrušen v roce 1990.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu muže vypátrali do dvou dnů, k činu se přiznal a lituje ho. Stíhán je na svobodě. Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. "Tento případ jasně demonstruje, že policisté jsou schopni rychle vypátrat pisatele na sociální síti, a to i navzdory skutečnosti, že se skrývá pod smyšleným profilem," dodala mluvčí.

V Česku platí od 5. října kvůli epidemii koronaviru nouzový stav, restaurace, bary a kluby se uzavřely 14. října, jídlo a pití mohou vydávat pouze přes okénka. To, že muž spáchal čin v době nouzového stavu, pro něj může být přitěžující okolností, nicméně s touto okolností už počítá přísnější právní kvalifikace tohoto trestného činu.

Policie ve středu řešila 180 přestupků proti vládním opatřením

Prohřešků proti vládním protikoronavirovým opatřením ve středu přibylo. Policie v celém Česku zaznamenala ve sváteční den 180 přestupků, zatímco v úterý to bylo 101. Do těchto opatření patří třeba zavřené provozovny, shlukování lidí a od středy i zákaz nočního vycházení mezi 21:00 a 05:00. Podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka policie z krajů nikde nehlásí problém, že by se lidé shlukovali. Klid přičítá i nepřízni počasí a uzavření restaurací.

Za porušení vládních opatření uložili policisté ve středu 94 pokut a 52 přestupků poslali ke správnímu řízení. V úterý byla pokut proti středě třetina.

Policisté také dohlížejí na dodržování mimořádných opatření nařízených ministerstvem zdravotnictví, kam se řadí zejména nošení roušek. Ve středu policie zaznamenala porušení těchto nařízení v 564 případech a v úterý v 570 případech. "Je to plus minus pořád stejné," řekl k vývoji Moravčík.

Brzo ráno a večer po 21:00 jsou podle nového vládního opatření platného od středy 28. října do konce nouzového stavu povoleny jen cesty za prací, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku nebo venčení psa do půl kilometru od bydliště. Lidé musejí případně prokázat, proč z domova vyrazili. Doklad je možné předložit i zpětně. Z vládních omezení policie kontroluje také povinnost nošení roušek a zákaz shlukování, podle nějž mohou být spolu nejvýše dva lidé, kteří nesdílejí domácnost.

NÚKIB varuje před podvodnými e-maily s výsledky testů na covid

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje občany před podvodnými e-maily s falešnými výsledky testů na covid-19. Rozesílají je neznámí útočníci s cílem získat přístup do zařízení příjemce e-mailu. Výsledky přicházejí i lidem, kteří na testech nebyli. Lidé by se podle NÚKIB měli informovat o tom, jakou formou jim laboratoř výsledek testu sdělí. Často totiž posílá výsledky SMS zprávou, a nikoli e-mailem.

E-maily podle NÚKIB obsahují odkaz na šifrovaný excelový soubor s makrem ve formátu .xlsm. Soubor slouží ke stažení škodlivého kódu, který by útočníkovi umožnil přístup do zařízení příjemce e-mailu. "V případě, že podobný e-mail dostanete, důrazně doporučujeme neotvírat odkazy ani přílohy, pokud si nejste zcela jisti, že je zpráva legitimní. To lze ověřit například kontrolou adresy odesílatele, která by měla odpovídat e-mailové adrese zdravotnického zařízení, které vás testovalo," uvedl úřad.

Na podvodné e-maily a textové zprávy s výsledky testů na nemoc covid-19 tento týden upozornila například pražská Všeobecná fakultní nemocnice (VFN). Podle nemocnice jde o hackerské útoky. "Množí se hackerské útoky na nemocnice a další zdravotnická zařízení. Ani naše nemocnice není výjimkou," uvedla VFN. Zdůraznila, že jediným správným způsobem, jak výsledek testu posílá, je textová zpráva se jménem testovaného a velkými písmeny je v ní uvedeno buď "negativní", nebo "pozitivní". "Jakékoliv jiné zprávy jsou smyšlené," upozornila nemocnice. Dodala, že výsledek testu mohou lidé dostat až 48 hodin po odběru vzorku.

Jiný typ podvodných textových zpráv, které souvisejí s koronavirem, zaznamenala počátkem října Fakultní nemocnice Plzeň. Pacientům oznamovaly zrušení termínu operace nebo vyšetření, odůvodňovaly to šířením nákazy. Věcí se zabývá policie.