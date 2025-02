Kontroverzní Shopaholicadel skončila na ulici, škemrá o peníze

Influencerka se po neshodách se svým okolím dostala do tíživé situace a chvíli dokonce neměla ani střechu nad hlavou. Její chování navíc ničemu nepomáhá.

Adéla Pulcová, kterou ti méně šťastní z nás zřejmě znají jako Shopaholicadel, nemá na růžích ustláno. A ono se zdá, že nemá ustláno ani nikde jinde – kvůli psychickému a fyzickému týrání od matky jejího bývalého partnera Mrakomora se ocitla na ulici. Přespává v noclehárně a tvrdohlavě odmítá snahy o pomoc.

Expřítel Mrakomor se za ní dokonce osobně vydal do noclehárny s jejími zapomenutými věcmi a léky pro její psychickou pohodu. A protože se jednalo o zcela nesobeckou snahu bez postranních úmyslů či snahy se zviditelnit, celou cestu samozřejmě dokumentoval na TikToku. Nakonec se ale nic moc nestalo, protože Adéla vystřihla prvotřídní ignoraci, nevyšla ven a nazdar.

Adéla má své kritiky, ale řada lidí se jí zase pro změnu zastala, protože prý šlo jen o snahu Mrakomora se předvést. Pokud byste si však mysleli, že Adéla přijme nabídnutou rukou alespoň od svých fanoušků na sociálních sítích, krutě byste se spletli. "Rozmohl se nám tu takový nešvar. Od rána jsem v kontaktu s několika lidmi, kterým dnes Adéla psala a tahá z nich peníze na účet, údajně na bydlení," psal fanoušek Miloš, jak si všimla redakce eXtra.cz, "apeluji na všechny, aby nebyli tak důvěřiví a žádné peníze jí neposílali. Ty peníze zase rozfofruje za hlouposti a vám se za to dostane jen nevděku. Navíc by to z její strany byl pravděpodobně další pokus o obcházení insolvenčního zákona, protože pochybuji, že každou platbu hlásí svému insolvenčnímu správci."