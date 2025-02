Influencerka Gábina z Výměny manželek čeká dítě! Může za to snad náhradní manžel?

Už při vysílání se zdálo, že si Luboš s Gábinou sedli až podezřele moc. Zjištění, že je Gabriela těhotná, pak jen nahrává spekulacím, že nezůstalo jen u platonické harmonie.

Nový díl reality show Výměna manželek přinesl dramatické momenty a nečekané zvraty. Hlavní postavou je influencerka Gabriela, která se ocitla v těžké životní situaci – přiznala, že si měsíčně vydělá zhruba dvacet tisíc, což početnou rodinu zkrátka neuživí. S partnerem Danielem se navíc dostali do dluhové spirály.

O pořádné překvapení se pak postaralo oznámení, že Gabriela čeká další dítě. Samozřejmě přišla vlna reakcí a spekulací, protože, jak bylo vidět na obrazovkách, s náhradním manželem Lubošem si Gábina opravdu sedla a načasování těhotenství bylo zkrátka velmi výmluvné. Gabriela na tyto spekulace reagovala s ironií a uvedla: „Já nad vámi úplně žasnu, jak jste všichni zapojili ty vaše kuřecí mozečky a dopracovali se k tomu, že to páté dítě čekám s náhradním tatínkem. Bez vás bych byla úplně v p…“ Nakonec dodala, že kdyby otcem opravdu byl Luboš, musela by být už ve čtvrtém či pátem měsíci těhotenství, což zkrátka a dobře není pravda.

Příběh nicméně nemá úplně nejlepší konec, protože dítě na svět nikdy nepřijde. „Je to ze zdravotních důvodů,“ uvedla Gabriela, „byli jsme sepsat interrupci. Do dvanáctého týdne těhotenství mám čas zákrok podstoupit. Musím už ale co nejdřív, protože mám od začátku tohoto těhotenství problémy. Daniel ještě dva dny zpátky brečel, že nechce, abychom to dali pryč, ale vysvětlovala jsem mu, že máme čtyři krásné děti a nechci riskovat, že mi třeba praskne děloha.“