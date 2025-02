Dramatická dohra krvavé rvačky. Dopita: "Máme jasné důkazy, že Soukup lže!"

Vyostřený konflikt mezi Dopitou a Soukupem nabírá nový směr. Manžel Hanychové slibuje řadu přímých důkazů, že Soukup manipuluje s výpovědí a lže.

Dohra incidentu mezi Jaromírem Soukupem a Miroslavem Dopitou nabírá obrátky. Kamerový záznam, který měl původně být důkazem proti Soukupovi, prý naopak ukazuje, že se Soukup snažil odejít pryč, ale nemohl, protože byla zamčená branka. Na videu je vidět, jak se pokouší otevřít branku, přičemž na klice zanechal krevní stopy. Potvrzuje to i vyšetřovací zpráva, která obsahuje výpovědi svědků. Kryšpín, syn Agáty Hanychové, měl údajně říct: „Von ho tady táta zamknul!“ Následně si svůj výrok opravil: „Von ho nezamkl, ale von tu branku neumí otevřít...“ Agáta k tomu dodala: „Chce utéct!“

Sama Hanychová žádná obsáhlá vyjádření nepřidává, na svém Instagramu reagovala jen velmi stručně a ironicky: Ve videu sbírala psí exkrementy a házela je do koše s komentářem: "Hovna do života nepatří, patří do koše. Proto je toto celé mé vyjádření, které vím, že by si spousta lidí přála, ale já jim tu radost neudělám.“ Poměrně kuriózní prohlášení o tom, kam co patří, vzhledem k tomu, čím se Hanychová živí. Ale dejme tomu.

Dopita byl sdílnější a přišel s delším prohlášením: „Disponujeme přímými důkazy o tom, že pan Soukup opakovaně lhal a účelově měnil své výpovědi, aby se vyhnul odpovědnosti. V průběhu vyšetřování změnil svou výpověď třikrát a všechny se diametrálně od sebe liší v popisu událostí. Pan Soukup se po celou dobu snažil a snaží účelově ovlivnit veřejné mínění, policii i vyšetřování. Do médií poskytoval zkreslené a nepravdivé informace, aby se prezentoval jako oběť,“ napsal s tím, že za ním stojí hned šest svědků, kteří na policii uvedli, že útočil právě Soukup.

Podle Dopity Soukup během vyšetřování změnil svou výpověď celkem třikrát. Dopita také zdůraznil, že fotografie pořízené policií ihned po incidentu dokazují, že branka nebyla zamčená a nikdo nepoužil žádnou zbraň. Soukup se jen prý snaží ovlivňovat veřejné mínění a dělat ze sebe oběť, ve skutečnosti by ale podle Dopity měl být potrestán za napadení, křivé obvinění, poškození dobrého jména a pověsti, poškození cizí věci a neoprávněný vstup na cizí pozemek.

Inu, uvidíme, co se bude dít dál.