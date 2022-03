Konflikt není v ničím zájmu, řekl Bidenovi čínský prezident Si

S odkazem na čínská státní média o tom informovala agentura Reuters. Čína a Spojené státy podle čínského prezidenta musí vést bilaterální vztahy správným směrem a obě země by také měly převzít náležitou mezinárodní odpovědnost a usilovat o světový mír.

Si Bidenovi řekl, že vztahy mezi státy se nemohou přetavit do konfrontace. Konflikty a konfrontace totiž podle něj nejsou v ničím zájmu. Čínský prezident také poznamenal, že „krize na Ukrajině je něco, co nechceme vidět“.

Biden měl podle agentury AFP čínského prezidenta vyzvat, aby se kvůli ruské invazi na Ukrajinu distancoval od ruského prezidenta Vladimira Putina.

Čína se v ukrajinské krizi vykreslovala jako neutrální aktér a odmítla odsoudit Rusko za invazi do země, zároveň ale ruskou agresi na Ukrajině aktivně nepodpořila.

Biden and Xi talk for 2 hours amid concern China will support Russia’s war in Ukraine https://t.co/uTCd7Ac94K