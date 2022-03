Scholz v telefonu Putina znovu vyzýval k příměří na Ukrajině

Putin během téměř hodinového hovoru obvinil Ukrajinu z toho, že se snaží brzdit mírové rozhovory. Informuje o tom agentura Reuters.

Dnes by měl Putin mluvit také s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, oznámil Kreml.

„Konstatovali jsme, že kyjevský režim se snaží všemi možnými způsoby zdržovat vyjednávací proces a předkládá stále nereálnější návrhy,“ uvedla ruská prezidentská kancelář k telefonátu. „Nicméně ruská strana je připravena pokračovat v hledání řešení v souladu se svými dobře známými zásadovými přístupy,“ poznamenala také Moskva.

In another phone call with President Putin on the war in #Ukraine, Chancellor #Scholz called for a quick ceasefire, a rapid improvement in the humanitarian situation and progress in finding a diplomatic solution. https://t.co/KRviK7w0uu