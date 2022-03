Cena plynu na evropském trhu za týden klesla o 70 procent

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od začátku minulého týdne klesla zhruba o 70 procent. Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující.

Z maxima kolem 345 eur (8550 Kč) za megawatthodinu cena do poloviny tohoto týdne klesla zhruba na 102 eur (2530 Kč) za MWh. Cena prudce kolísá hlavně kvůli nejistotě ohledně plynulosti dodávek z Ruska. EU také nyní Rusku platí za plyn výrazně více než před válkou na Ukrajině.

„Ceny pro evropský trh jsou tento týden víc v klidu, protože obě strany (Rusko a Evropa) zmírnily rétoriku ohledně vývozu ruského plynu do Evropy,“ řekl analytik Edmund Siau, který se v konzultační společnosti FGE věnuje trhu se zkapalněným zemním plynem (LNG).

Ve světě je trh s plynem napjatý už asi rok a výsledkem jsou rekordní ceny.

Dnes dopoledne se cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v dubnu pohybovala kolem 108 eur za MWh, a vykazovala tak proti předchozímu dni nárůst asi o tři procenta. Odpoledne se ale vrátila zhruba na 102 eur. Na podobné úrovni byly i ceny kontraktů na dodání plynu v dalších měsících až do podzimu.

Objemy plynu, který se na západ Evropy dostává z Ruska, zůstávají už několik dnů nad úrovní, kde byly před začátkem invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Sankce, které Západ na Rusko za rozpoutání války uvalil, se dovozu ruského plynu netýkají. Evropská unie se bez ruského plynu zatím neobejde.

Evropská unie platí Rusku za odběr zemního plynu teď mnohem více než před invazí ruských vojsk na Ukrajinu. Bruselský institut Bruegel spočítal, že zatímco 23. února, tedy den před začátkem války na Ukrajině, zaplatila unie Rusku 267,2 milionu eur (6,6 miliardy Kč), o den dříve, tedy v den zahájení invaze, už to bylo 442,2 milionu eur (11 miliard Kč). Tyto denní částky se pak dál zvyšovaly, až 2. března EU Rusku odeslala 689,2 milionu eur (17,1 miliardy Kč). V dalších dnech se tyto částky mírně snížily, jak ve své nedávné zprávě upozornila agentura Bloomberg.

Ruská plynárenská společnost Gazprom ve čtvrtek uvedla, že plyn do Evropy nadále dodává přes území Ukrajiny v objemech, které má s odběrateli smluvně dohodnuty. Objem suroviny přes plynovod Nord Stream 1, který po dně Baltského moře spojuje Rusko přímo s Německem, se ale snížil.

Ceny plynu

Vysoké ceny plynu pro evropský trh způsobily, že se změnily trasy, kterými se dopravuje zkapalněný zemní plyn po moři. Čínská společnost Unipec tak nyní prostřednictvím tendrů prodává LNG do Evropy, a například americké ministerstvo energetiky vydalo povolení k posílení vývozu LNG do zemí, s nimiž nemá uzavřenou smlouvu o volném obchodu. To jsou mimo jiné také evropské státy. Evropa nyní tohoto plynu dováží nejvíce.

Snižují se i ceny LNG pro asijský trh. V případě termínového kontraktu s dodáním v květnu cena klesla na 35,50 USD za milion britských termálních jednotek (mmBtu), což je proti průměrné ceně z minulého týdne pokles přibližně o 6,6 procenta. Přepočteno na megawatthodiny je to zhruba 110 eur za MWh.

Začátkem tohoto měsíce vystoupila cena LNG podle ukazatele Japan-Korea-Marker (JKM) na rekordních 84,76 USD za mmBtu. JKM se považuje za hlavní ukazatel cenového vývoje pro dodávky LNG v Asii.

„Vyšší cena v TTF oproti cenám LNG v Asii by měla zajistit, že i nadále bude víc LNG směřovat do Evropy,“ upozornil analytik trhu LNG Robert Songer z konzultační společnosti ICIS.

Evropská komise minulý týden zveřejnila návrh na snížení závislosti EU na ruském plynu o dvě třetiny do konce letošního roku. Zcela ukončit dovoz fosilních paliv z Ruska hodlá výrazně před rokem 2030. Část expertů ale upozorňuje, že splnění takových cílů bude těžké.

Je podle nich možné, že snaha unie povede jen k úprku ke konkurenčním dodavatelům plynu a tím i k dalšímu růstu cen této komodity. A to v době, kdy vysoké ceny energií už začaly tvrdě doléhat na počínající hospodářské oživení.

Evropská komise navrhuje, aby se do unie dováželo asi 50 miliard metrů krychlových LNG. To je ekvivalent zhruba deseti procent ročních dodávek LNG v celém světě, anebo objem za Egypt, Alžírsko a Nigérii dohromady, upozorňuje agentura Reuters. EK také navrhuje, aby státy EU měly povinnost naplnit do 1. října každého roku zásobníky s plynem na 90 procent jejich kapacity.

Ruská vojska 24. února zahájila invazi na Ukrajinu, což vyvolalo ostrou reakci Západu. Sankce, které demokratická část světa začala proti Moskvě zavádět, v Rusku způsobily nejhorší ekonomickou krizi od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.