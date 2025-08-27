Konečně v pořádku: Sara Sandeva se po dvou měsících vrací na scénu. Co jí bylo?
27. 8. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Půvabná herečka se vytratila z ničeho nic a fanoušci se nemohli ubránit obavám.
Sympatická brunetka Sara Sandeva se před dvěma měsíci z ničeho nic stáhla z veřejného života, zmizela i z práce a zrušila všechny své závazky.
V reakci na to se samozřejmě hned rozhořel hotový požár různých dohadů a drbů. Spekulovalo se především, zda Sara, která už před čtyřmi lety našla štěstí po boku Jakuba Prachaře, není náhodou těhotná.
Za absencí ale nakonec stál daleko méně šťastný důvod: Nemoc.
Co přesně Saře bylo, nikdo neprozradil. A vlastně na tom až tak nesejde, hlavní totiž bezesporu je, že se po dvou měsících konečně dala zase do kupy.
„Už jsem na cestě na Letní shakespearovský slavnosti, ode dneška už zase hraju v Othellovi a strašně se těším, fakt moc. Víc, než kdy jindy, a víc nikdy předtím,“ ohlásila v pondělí ve videu, které zveřejnila na sociálních sítích.
A jak podle Sary probíhá odpočinek? „Než jsem musela na čas hraní kvůli nemoci přerušit, kompenzovala jsem večery na jevišti v přírodě. Žiju v Praze v rušném centru, takže jsem léto trávila na chatičce na Slapech, odkud jsem jezdila na představení na Hradě. Partner chodil na ryby, já si tam četla, malovala nebo jen tak odpočívala,“ prozradila v rozhovoru pro Novinky.
Těhotenství svérázně popřel i partner Jakub Prachař: „Opravdová pravda je taková, že v našem páru jsem to já, kdo je těhotný. I přes absenci mé vlastní dělohy,“ psal na sítích.
Jednou se ale nejspíš dočkáme. Sara sice v rozhovoru nechtěla plány na založení rodiny nijak zvlášť rozebírat, zároveň ale přiznala, že "Ano, jsem velmi rodinný typ.".