Smůla na patách. Legendární Naďa Konvalinková musela zase pod kudlu: Nejdřív zlá kolena, pak autonehoda
27. 8. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Nezaměnitelnou herečku trápí zdraví a navíc měla ještě pořádnou smůlu.
Ne a ne si konečně odpočinout. Slavná herečka Naďa Konvalinková nemá v poslední době na růžích ustláno: Můžou za to zdravotní problémy a bohužel také cizí zavinění.
Už delší dobu ji trápily problémy s chůzí a bolesti kolen, které se stupňovaly, až byly prakticky k nevydržení. Naďa se pak rozhodla pro laparoskopii, aby se jí konečně trochu ulevilo.
Tím ale trápení bohužel neskončilo: „Ta kolena mi dávají zabrat. Ale musím chodit, protože jinak bych se už nepostavila,“ prozradila letos v únoru, když dorazila oslavit narozeniny Jiřího Lábuse.
Všechno jen zhoršila nehoda, za kterou mohl nepozorný řidič: „U Barrandovského mostu do mě narazil pán, který koukal do mobilu. O auto jsem přišla, sama jsem měla naraženiny,“ uvedla loni.
„Bolesti mám pořád na levé straně. Esíčko, plotýnky a tak podobně. Chodím k fyzioterapeutům. Snaží se mě dávat dohromady a snad to bude dobré,“ doufala tehdy.
Jenže marně, nakonec se problémy začaly opět zhoršovat a byla nutná další operace: „Můj lékař mi řekl, že je čas na kyčel, že lepší už to nebude...“ svěřila se pro Rytmus života.
„Operovali mě v Motole a tým lékařů odvedl dobrou práci,“ dodala.
Snad s novým kyčlem konečně přijde zasloužená úleva a čas na odpočinek.