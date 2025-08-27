Co doopravdy stálo za krachem vztahu? Eva Decastelo: "Nebudu popírat, že to se mnou zamávalo"
27. 8. 2025 – 7:45 | Magazín | Jiří Rilke
Svůdná moderátorka už je půl roku sama a konečně prozradila, jak vlastně vypadal rozchod.
Sympatická moderátorka Eva Decastelo a fotograf Tomáš Třeštík vypadali jako stabilní, spokojený a po všech stránkách harmonický pár. Zpráva o rozchodu proto přišla jak blesk z čistého nebe a celá řada fanoušků se z ní nemohla vzpamatovat.
A vlastně to samé by šlo prohlásit i o Evě. Ta sice na jednu stranu tvrdí, že vztah skončil v dobrém a zcela civilizovaným způsobem, občas je ale prostě vidět, že v úplné pohodě ještě není.
„Důvod rozchodu byl velmi jednoduchý - dohodli jsme se. Myslím si, že to velké pracovní vytížení ani jednomu z nás neprospívalo. Ono se říká, že když jste si navzájem dali všechno, co jste si měli, tak je lepší se rozejít jako přátelé a poděkovat si. To se nám myslím povedlo,“ sdělila půvabná moderátorka Blesku.
„Nebudu popírat, že to se mnou zamávalo, ale začala jsem i hodně plavat a mám teď nejvíc práce za celý svůj život,“ prozradila.
Když se vztah zkrátka a dobře vyčerpá, vášeň vyvane a je zřejmé, že soužití už nemá co nabídnout, civilizovaný rozchod je samozřejmě nejspíš ta nejlepší možnost.
A pracovní vytížení velmi pravděpodobně také sehrálo roli. Vždyť už krátce po rozchodu prozradila nejmenovaná Evina kamarádka Blesku: „Eva je velmi pracovitá a bohužel její pracovní diář je plný do konce příštího roku. Minimálně čtyři noci v týdnu tráví po cestách a společná večeře se stala vzácností."
Kamarádka svého času prorokovala, že se dvojice dá zase dohromady. V tom se však spletla: Tomáš nelenil a velmi rychle si našel novou partnerku.
Eva je zatím sama, ale rychlost, s jakou se bývalý přítel zase zamiloval, ji nikterak neirituje: „Přeji mu lásku a doufám, že i mě brzy potká,“ uzavřela s úsměvem.