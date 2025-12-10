"Paťáčku, děkujeme!" Před budovou Evropy 2 spontánně roste dojemná pieta za Hezuckého
10. 12. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Lidé přinášejí svíčky, květiny, vzkazy a dokonce i básně, aby vyprovodili milovaného moderátora na poslední cestě.
Předčasný a šokující odchod milovaného moderátora bolestivě nezasáhl jen rodinu, milující manželku či dobré kamarády a kolegy, ale také stovky tisíc fanoušků, kteří si v každodenním vítání rána za doprovodu hlasu Patrika Hezuckého vytvořili uklidňující rituál.
A když vám někdo zlepšuje vstávání a rozjasňuje začátek dne bystrým vtipem skoro třicet let v kuse, už ho tak nějak podvědomě také začnete brát za kamaráda, ačkoliv se ve skutečnosti vlastně neznáte.
Když Patrik odešel, o dobrého přítele tak přišel obrovský dav lidí. A celá řada z nich se chtěla rozloučit i jinak než vzkazem: Před budovou Evropy 2 se začaly objevovat svíčky, vzkazy, fotky a básně. A to v takovém množství, až sama od sebe vznikla dojemná pieta.
„Paťáčku, máme tě moc rádi, nikdy nezapomeneme,“ stojí ve vzkazu.
„Paťáčku, děkujeme za ty vysmáté roky. Nikdy nezapomeneme,“ píše jiný.
„A tak si lítej. Jsi volný, teď už můžeš v klidu spát. Někdy se usměj, zamávej, děkujeme, Paťáčku,“ cituje další vzkaz magazín eXtra.
„Patáčku milovaný, byl jsi náš hrdina, bavil nás s Tebou každý den, každá hodina, rádio jsme ladili každé každičké ráno, teď budeme cítit obrovské prázdno. Buď šťastný tam nahoře, pořád se směj, budeme tě navždy v srdcích mít, děj se co děj,“ připsal někdo krátkou, ale upřímnou báseň.
Z šoku a smutku se nemohou oklepat ani Patrikovi kolegové z rádia: Ranní show, s kterou se Patrikův hlas neodmyslitelně pojil skoro třicet let, si z pochopitelných důvodů dává pauzu. Do vysílání by se měla vrátit v pátek, kdy také v rádiu proběhne oficiální rozloučení s milovaným moderátorem.