Kaufland spustil předvánoční slevy, které vyrazí dech
10. 12. 2025 – 6:16 | Zprávy | Anna Pecena
Prosincový leták Kauflandu platný od 10. do 16. prosince 2025 odstartoval nákupní horečku. Řetězec nasadil tak hluboké slevy, že leckde padají i o více než polovinu. Podívali jsme se na největší cenové zásahy, které mohou ovlivnit celé vánoční plánování.
Výrazné slevy na základních surovinách
Leták přináší jednu z nejagresivnějších cenových vln letošní sezony. Brambory v pětikilovém balení klesly na 29,90, což je úroveň, která se běžně objevuje spíše mimo hlavní sezónu. Stejně razantně padly brambůrky Varmark, jejichž cena se ustálila na 39,90. Zklidnit předvánoční rozpočet pomohou i nápoje – Kofola v rodinném dvoulitrovém balení stojí 25,90 a Pilsner Urquell za 25,90 dává tušit, že zásobit se na svátky může být letos nečekaně levné.
Největší překvapení ovšem přichází z oblasti masa. Vepřová kýta bez kosti padla na 69,90, což je na prosincový trh téměř bezprecedentní úroveň. Rodiny plánující štědrovečerní řízky nebo bohaté pečení tak mohou výrazně ušetřit.
Sladkosti, mléčné výrobky a další lákadla
V oddělení mléčných výrobků se slevy jen rojily. Jogurty Hollandia za 16,90, Tvaroháček za 10,90 a tradiční pomazánkové od Olmy za 21,90 dokazují, že mléčné zboží patří letos k tahákům. Stejně tak zmrzlina Carte d’Or, která spadla na 89,90 a může být sladkou tečkou po svátečním menu.
Pro rychlé pohoštění nebo chlebíčky se vyplatí salám Pivní za 16,90 nebo šunka výběrová za 15,90. Levnější je také kuřecí maso, kde cena prsních řízků mírně klesla na 109,90. Řada rodin tak může doplnit zásoby pro předvánoční vaření bez výrazného zásahu do rozpočtu.
Co přihodit do košíku do zásoby
Z pohledu delší trvanlivosti se vyplatí zaměřit na margaríny a mléko. Flora v kilovém balení stojí 79,90, což je výrazný rozdíl oproti běžné ceně. Zapomenout by neměli ani milovníci ryb – zavináče Varmluža za 15,90 patří k největším překvapením akce. A pak je tu luxusní položka: Moët & Chandon zlevněný o čtyřicet procent, který může dodat svátkům noblesu, aniž by dramaticky zatížil peněženku.
Leták tak působí jako signál, že předvánoční boj o zákazníka letos nabere rychlé tempo. Kdo chce nakoupit výhodně, bude muset jednat svižně – tyto ceny mají potenciál bolet i konkurenci.