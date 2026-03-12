Trump: V Íránu už prakticky není na co útočit, válka brzy skončí, vyhráli jsme
12. 3. 2026 – 6:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Íránu už "nezbylo prakticky nic", na co by americká armáda mohla útočit, a válka na Blízkém východě tak brzy skončí.
Prohlásil to americký prezident Donald Trump v dnešním rozhovoru se serverem Axios. Stane se tak ale podle něj až v okamžiku, kdy se pro konec bojů rozhodne on sám. Trump podle agentury Reuters také řekl, že Spojené státy válku s Íránem vyhrály, ale že stále budou pokračovat v boji, aby dokončily svou práci.
"Ještě trochu toho a onoho... Kdykoli budu chtít, aby to skončilo, skončí to," řekl Trump v krátkém telefonickém rozhovoru se serverem Axios. "Válka jde skvěle. Jsme daleko napřed oproti plánu. Způsobili jsme více škod, než jsme považovali za možné, a to i za původně předpokládané šestitýdenní období," řekl Trump.
"Člověk nikdy rád příliš brzy říká, že vyhrál. My jsme vyhráli. V první hodině bylo po všem," citoval Reuters slova šéfa Bílého domu. Agentura také uvedla, že se Trump v otázce Íránu chová rozporuplně, když na jedné straně chválí americkou armádu za výrazné oslabení íránské armády, ale zároveň se brání rychlému ukončení konfliktu. "Musíme dokončit, co jsme začali," dodal americký prezident s tím, že USA Írán prakticky zničily.
Nynější válka na Blízkém východě začala 28. února americko-izraelskými údery proti Íránu s proklamovaným cílem zničit jaderný program a vojenské kapacity Teheránu. Údery také zabily mnoho vedoucích představitelů režimu včetně nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Trump v posledních dnech opakuje, že většiny cílů již bylo v předstihu dosaženo a že válka brzy skončí. Podle představitelů USA a Izraele však neexistuje žádná interní směrnice o tom, kdy by údery mohly skutečně skončit, podotkl Axios.
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac dnes prohlásil, že válka bude pokračovat "bez časového limitu a tak dlouho, jak bude nutné, dokud nedosáhneme všech cílů a rozhodujícím způsobem v tomto tažení nezvítězíme". Izraelští a američtí představitelé podle Axiosu tvrdí, že se připravují na nejméně další dva týdny úderů na Írán.