Klimatolog se raději vzdal zaměstnání, než aby opustil své zásady

Italský klimatolog Gianluca Grimalda prováděl terénní výzkumy na Šalamounových ostrovech, když mu jeho zaměstnavatel oznámil, že se musí vrátit do pěti dnů do Německa, jinak dostane vyhazov. Cesta mu nakonec trvala dva měsíce - a vědec přesto nelituje.

Grimalda na ostrově Bougainville patřícím Papui Nové Guineji studoval dopad globalizace a změn klimatu na místní komunity. Je zapálený environmentalista, který tvrdošíjně odmítá leteckou dopravu. Z této zásady neustoupil ani tehdy, když mu Institut pro světovou ekonomiku (IfW) v Kielu nařídil bleskový návrat. „Řekli, že buď se vrátím do pěti dní, což znamená, že musíte do tří dnů nastoupit do letadla, nebo mě vyhodí,“ prohlásil pro Euronews.

Již dříve uvedl, že takové chování lidí z institutu nečekal, a uplynulé dny označil za traumatické. Naplánovat a absolvovat dva měsíce dlouhou cestu z jižního Pacifiku do německého Kielu není nic jednoduchého. Cesta zahrnovala přepravu loděmi, letadly, autobusy, taxíky, sdílenými auty a v Pákistánu měl policejní eskortu.

Grimalda věří, že to byla správná volba, i když ho stála zaměstnání. Přiznal však, že nejprve čelil dilematu, a připustil vlastní chyby. Během výzkumu měl například sedmitýdenní zpoždění a mohl podle svých slov lépe komunikovat o tom, co se děje. To mohlo být příčinou ultimáta od jeho zaměstnavatele. Navíc má podezření, že v tom sehrálo roli jeho „zapojení do občanské neposlušnosti“.

Sejít ze zaběhnuté cesty

Grimalda se loni připojil k několika klimatickým protestům. Byl jedním z devíti klimatických vědců hnutí Scientist Rebellion, kteří se přilepili k zemi v automobilovém muzeu Autostadt v německém Wolfsburgu. A v Itálii zablokoval na jednom letišti dopravu.

Mluvčí IfW uvedl, že společnost nesděluje interní osobní informace o svých zaměstnancích, při služebních cestách je ale v zelenějším cestování podporuje. „Jsme odhodláni obejít se bez letecké dopravy,“ sdělil mluvčí.

Grimalda tvrdí, že během své 27 tisíc kilometrů dlouhé cesty zpět do Kielu vypustil oproti cestování letadlem desetkrát méně oxidu uhličitého, čímž ušetřil asi 4,5 tuny emisí tohoto skleníkového plynu. „Svých zásad se nevzdám, i kdyby mě to stálo práci. Chci vyslat zprávu, že jsme, nechci říct v zoufalé situaci, ale jsme opravdu v průšvihu, pokud jde o změnu klimatu,“ řekl klimatolog, který ostrovním komunitám před odjezdem slíbil, že svůj dopad na planetu co nejvíc omezí. Tyto domorodé komunity podle něj dopad „našich“ klimatických změn také pociťují. Musejí se stěhovat dál do vnitrozemí kvůli vzestupu mořské hladiny. Tam však nemají dost jídla kvůli stále déle trvajícímu suchu.

Grimalda nečeká, že začnou všichni cestovat jako on, neboť to není zrovna snadné. Vyžaduje to náročné plánování a vyřizování víz. „Chtěl jsem možná inspirovat ostatní, aby udělali něco mimo zaběhnuté cesty nebo přemýšleli mimo obvyklý rámec,“ přiznal Grimalda.