Kimči není sprosté slovo, ale zázračné jídlo z Koreje
24. 9. 2025 – 12:25 | Zpravodajství | Alex Vávra
Kimči, tradiční korejská specialita z fermentované zeleniny, si získává oblibu po celém světě. Nejen že skvěle chutná, ale navíc podporuje imunitu, trávení i zdraví srdce – a k tomu si ho můžete snadno připravit i doma.
Korejská kuchyně si v posledních letech získává obrovskou popularitu a jedním z jejích největších hitů je kimči – pikantní, kyselkavý a nesmírně zdravý pokrm z fermentované zeleniny. Možná jste ho už zahlédli v regálu supermarketu nebo na jídelním lístku oblíbené asijské restaurace. Ale věděli jste, že kromě lahodné chuti nabízí i celou řadu zdravotních výhod, které mohou být zajímavé právě pro vás?
Kimči se vyrábí především ze zelí nebo ředkve, doplněných o česnek, zázvor, cibuli a chilli papričky. Už při přípravě se zelenina prosypává solí, aby zkřehla, a pak se nechává několik dnů až týdnů fermentovat. Právě díky kvašení získává svou typickou chuť a zároveň probiotické účinky. Obsahuje přátelské bakterie, které podporují trávení a celkovou vitalitu.
Probiotická bomba a ochrana srdce
Fermentovaná jídla, mezi něž patří i kimči, jsou doslova nabitá probiotiky. Tato živá kultura mikroorganismů podporuje zdraví střev, a to se odráží na celé imunitě. V obdobích, kdy tělo reaguje citlivěji na stres, nepravidelný spánek nebo hormonální výkyvy, může být posílení imunity tou nejlepší investicí. Některé kmeny bakterií obsažené v kimči podle výzkumů dokonce působí proti kvasinkám a mohou přispívat k prevenci nepříjemných infekcí.
Kimči ale není jen o trávení. Studie ukazují, že pravidelná konzumace pomáhá snižovat krevní tlak, hladinu cukru i cholesterolu. To znamená menší zátěž pro srdce a cévy. V období, kdy riziko kardiovaskulárních potíží stoupá, může mít tento korejský poklad skutečně velký význam. Navíc obsahuje spoustu vitaminů, minerálů a vlákniny, a přitom má jen minimum kalorií – ideální kombinace pro každého, kdo chce jíst zdravě, ale zároveň si dopřát něco chutného.
Zpomalení stárnutí a domácí recept
Chronický zánět je jedním z faktorů, které urychlují stárnutí. Kimči obsahuje látky, které působí protizánětlivě, a dokonce existují studie naznačující, že může prodlužovat životnost buněk. Nejde o zázračný elixír mládí, ale pokud hledáte přirozenou cestu, jak zpomalit proces stárnutí a dodat tělu novou energii, kimči rozhodně stojí za pozornost.
Velkou výhodou je, že si ho můžete připravit i doma. Zní to složitě, ale ve skutečnosti stačí pár základních surovin. Hlavní roli hraje zelí, doplněné mrkví, ředkví, jarní cibulkou a směsí česneku, zázvoru, chilli a trochy cukru. Vše se promíchá, obalí kořeněnou pastou a uloží do sklenice. Tam se směs nechá kvasit při pokojové teplotě několik dnů. Jakmile začne vonět nakysle a ve sklenici se objeví bublinky, je hotovo. A pokud se vám na kvašení nechce čekat, můžete si kimči dopřát i čerstvé, hned po přípravě – bude jemnější, ale stejně chutné.
Kimči má i svou praktičnost: v lednici vydrží měsíce, takže ho můžete mít vždy po ruce jako rychlou přílohu k masu, rybě nebo třeba jen k misce rýže. Skvěle se hodí i do polévek, omelet nebo sendvičů. A co je nejlepší – s každou lžičkou dáváte tělu dávku vitaminů C a K, kyseliny listové, železa a vlákniny. Kimči je tedy mnohem víc než jen exotická zajímavost. Je to pokrm, který spojuje lahodnou chuť s vědecky doloženými zdravotními přínosy. Pomůže posílit imunitu, chránit srdce, zlepšit trávení, podpořit hubnutí a dodat tělu vitalitu. Pokud jste ho ještě nezkusili, možná nastal ten pravý čas.