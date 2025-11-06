Když se daří, tak se daří! Slavný zpěvák koupil zbrusu novou vilu. Víme za kolik
6. 11. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbený hudebník si pořídil nové bydlení a zadarmo to nebylo.
Marek Ztracený je jméno, které táhne. Dostat se na jeho koncert je docela solidní problém, lístky mizí jak rohlíky a na Marka nedá dopustit masivní fanouškovská základna.
Například na turné, které zpěvák ohlásil po dvouleté pauze, se prakticky lusknutím prstů okamžitě prodalo 160 tisíc lístků.
Dává tedy perfektní smysl, že Marek po finanční stránce nijak zvlášť nestrádá. A, nutno pochválit, peníze nezašívá doma do slamníku, ale pořizuje nemovitosti.
Jak zjistila redakce eXtra.cz, zpěvák v srpnu podepsal kupní smlouvu na dům a pozemek na kraji Prahy 6. Přišel ho na 25 milionů korun, které vysázel rovnou na dřevo, žádné úvěry, hypotéky či podobné veletoče.
Jedná se o čerstvě kolaudované luxusní obydlí 5+kk o výměře 153 metrů čtverečních s garáží, skladem, terasou, předzahrádkou a zahradou o rozloze 444 metrů čtverečních.
Sám zpěvák o svém novém hradu mluvit moc nechtěl: „Nezlobte se, rád mluvím o koncertech a písních, ale tohle téma je soukromá a rodinná záležitost, která podle mě není zajímavá a do médií nepatří. Jinak já jsem pořád doma jedině na Šumavě – a to se nezmění, i kdybych si koupil byt na Měsíci,“ smál se.
Na Šumavě mimochodem před pár lety také zbudoval luxusní vilu za desítky milionů. Krom toho vlastní i byt v Holešovicích a apartmány na Tenerife.