Když ptáci létají nízko, někdy tím varují před něčím mnohem horším než jen deštěm
10. 2. 2026 – 17:44 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když ptáci náhle mění chování a létají nezvykle nízko, lidé si často řeknou, že „bude pršet“. Jenže vědci dnes upozorňují, že ptáci dokážou vycítit i mnohem závažnější události – silné bouře, extrémní větry a v některých případech dokonce blížící se přírodní katastrofy.
Zatímco my sledujeme předpověď počasí v mobilu, ptáci reagují na změny v atmosféře okamžitě. Nečekají na mraky ani první kapky. Jakmile začne prudce klesat barometrický tlak, mění se jejich chování – přestávají létat vysoko, hledají úkryt, nebo se naopak přesouvají nízko nad krajinou. Právě to je jeden z prvních signálů, že se v atmosféře děje něco neobvyklého.
Nízký let jako varování před extrémem
Ornitologové upozorňují, že ptáci reagují nejen na běžné změny počasí, ale i na velké bouřkové systémy, které s sebou nesou silný vítr, prudké srážky nebo tlakové vlny. Před těmito jevy se v atmosféře mění podmínky natolik, že let ve vyšších vrstvách vzduchu je pro ptáky nebezpečný.
V některých případech ptáci zcela mizí z otevřeného prostoru, stahují se do lesů, keřů nebo chráněných míst – a to ještě dřív, než se bouře objeví na radaru.
Dokážou ptáci vycítit i katastrofy?
Výzkumy ze zahraničí ukazují, že některé druhy ptáků reagují na extrémní meteorologické události, jako jsou tropické bouře nebo hurikány, s výrazným předstihem. Zaznamenány byly případy, kdy ptáci opustili oblast desítky hodin před příchodem ničivé bouře, a to i tehdy, kdy počasí zatím působilo klidně.
Vědci se domnívají, že ptáci vnímají kombinaci faktorů:
- prudké změny tlaku,
- infrazvuk (nízkofrekvenční zvuky, které lidé neslyší),
- změny vlhkosti a elektrického napětí v atmosféře.
Právě infrazvuk vznikající při velkých bouřích nebo hurikánech je jedním z možných vysvětlení, proč ptáci reagují dřív než moderní technologie.
Příroda jako včasný varovný systém
To, co naši předkové pozorovali intuitivně, dnes potvrzuje věda: ptáci fungují jako citlivý senzor prostředí. Jejich chování není náhodné a může být signálem, že se blíží nejen déšť, ale i výrazně silnější přírodní jev.
Pokud tedy uvidíte ptáky létat nezvykle nízko, chaoticky nebo se náhle ztratit z krajiny, může to znamenat, že atmosféra se připravuje na něco většího. Příroda často ví dřív než my.