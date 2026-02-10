Dnes je úterý 10. února 2026., Svátek má Mojmír
Pamatujete si ještě tyhle české filmy? Tenhle kvíz vám během pár vteřin vrátí vzpomínky

10. 2. 2026 – 16:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Profimedia
Některé filmy nestárnou. Ne proto, že by byly dokonalé, ale proto, že v nich pořád poznáváme sami sebe. České komedie a rodinné filmy druhé poloviny 20. století k nim patří bez výjimky. Stačí jedna věta, jeden záběr kuchyně nebo obýváku – a paměť se rozběhne sama.

Tyto snímky se dávno staly víc než jen televizní klasikou. Jsou společným jazykem několika generací. Dívali se na ně rodiče, prarodiče i jejich děti. A právě proto fungují dodnes – překvapivě dobře i na mladší diváky, kteří v nich objevují svět svých blízkých.

Proč si tyhle filmy pamatujeme tak přesně?

Podle filmových historiků spočívá jejich síla v obyčejnosti. Diváci v nich viděli své rodiče, kolegy i sousedy. A možná právě proto se hlášky a situace z těchto filmů přenesly z obrazovky rovnou do běžného života. 

Tehdejší herecké osobnosti dokázaly něco výjimečného – nehrály postavy, ale typy lidí, které jsme denně potkávali. Díky tomu působily přirozeně, lidsky a uvěřitelně. A právě tahle autenticita způsobila, že si k nim diváci vytvořili vztah, který přetrval desetiletí.

Otestujte si paměť. Bez stresu, jen pro radost

Připravili jsme filmový kvíz pro pamětníky, který je o vzpomínkách. O tom, co vám v hlavě zůstalo i po letech. O filmech, které jste možná viděli mnohokrát a přesto vás nepřestanou nikdy bavit.

Kvíz: Vzpomínky na české filmy a herce
