Make-up má propouštět pohyb: výraz tváře má vyprávět příběh, ne ho maskovat, říká přední vizážista
9. 2. 2026 – 18:37 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na první pohled se může zdát, že tanec, make-up a kamera patří do odlišných světů. Jeden pracuje s tělem, druhý s obličejem, třetí s obrazem. Jenže ve chvíli, kdy se potkají, vzniká jazyk, který dokáže diváka zasáhnout mnohem hlouběji než pouhá estetika.
„Make-up pro mě nikdy nebyl jen o kráse,“ říká profesionální choreograf, tanečník a vizuální tvůrce, který se pohybuje mezi divadlem, focením i filmem. „Je to vyjadřovací nástroj. Stejně silný jako pohyb,“vysvětluje Martin Goga.
Když detail změní emoci celé scény
Zkušenost z jeviště byla podle něj klíčová. Právě tam si poprvé naplno uvědomil, že výraz obličeje dokáže nést emoci stejně silně jako celé gesto těla. Jemné světlo na lícní kosti, zvýrazněné oči nebo práce se stínem mohou změnit náladu scény podobně jako choreografická gradace.
Od té chvíle pro něj make-up a pohyb nejsou oddělené disciplíny. Jsou to dva jazyky, které se navzájem doplňují a posilují příběh.
Tělo jako orchestr, tvář jako mikrosvět
Práce s tanečníkem a práce s tváří modelky nebo herce se podle něj liší zásadně. Zatímco tělo tanečníka funguje jako orchestr – svaly, rytmus, dech, dynamika – obličej je mikrosvět plný jemných signálů.
„Stačí malé napětí rtů, pohyb očí nebo změna dechu a celý výraz se promění,“ doplňuje Martin Goga. Právě tato mikrogesta publikum vnímá podvědomě, i když si je nedokáže přesně pojmenovat.
Nejcitlivější jsou herci. Často si berou věci velmi osobně, a proto někdy funguje nejlépe mlčení. Vnímat. Číst energii. Nechat prostor.
Výhoda tanečníka je práce s energií
Jako tanečník má jednu velkou výhodu – dokáže vnímat tok energie v těle. Mimiku nevidí jako statický tvar, ale jako proces, který se vyvíjí v čase. Díky tomu make-up nikdy nefunguje izolovaně. Stává se součástí celého vizuálního zážitku.
„Nejde o to namalovat obličej. Jde o to podpořit identitu člověka, jeho energii a příběh.“
Netvořím pro sebe. Tvořím pro vás
Jeho styl nemá pevně daný rukopis v technickém smyslu. Je vždy individuální. V divadle je na prvním místě příběh a dějová linka. V osobním make-upu přirozenost a autenticita.
„Nemaluju cizí obličej. Zvýrazňuju to, co už tam je.“
Stejně jako v choreografii pracuje s kontrasty, gradací, rytmem a jemností, v make-upu pracuje se světlem, stínem, texturami a detaily. Vše musí mít vnitřní logiku. Nic není náhodné.
Když make-up vypráví příběh
Každý tah má svůj důvod. Stejně jako každý krok v choreografii. Make-up respektuje prostředí, charakter postavy i dobu, ve které se příběh odehrává.
Příkladem je autorské jevištní líčení pro muzikál Fantom Londýna v Moravskoslezském divadle v Ostravě. Špinavý Londýn, levné hospody, prostituce, hazard, těžké životní podmínky. Hrubost doby se promítla do těžkých stínů, nečistého líčení, přehnaných barev a výrazných kontrastů.
„Všechno mělo smysl. Nic nebylo hezké samoúčelně. Cílem byl autentický pocit.“
Kamera, světlo a realita obrazu
Kamera a světlo rozhodují o tom, co divák uvidí. Make-up proto musí reagovat na konkrétní podmínky – jinak funguje na jevišti, jinak na fotografii a jinak ve filmu.
Na scéně musí být výraz čitelný z dálky. Ve focení kamera odhalí každý detail. Ve filmu se řeší kontinuita, různé světelné podmínky i dynamika pohybu.
Práce probíhá po jednotlivých záběrech, ve framech. A vizážista musí být neustále „on hand“. Nic totiž nevydrží samo.
Jak udržet výraz po hodinách natáčení
Po několika hodinách focení nebo natáčení se výraz vytrácí. Řešením není další vrstva make-upu, ale práce s tělem a energií.
Mikropohyby, dech, uvolnění napětí, krátké dynamické pauzy, někdy face joga, jindy pár dřepů. Voda a pitný režim jsou základ. Výraz musí zůstat živý.
Póza není póza. Je to zastavený pohyb
Pózing vnímá podobně jako tanec. Póza není strnulý tvar. Je to pohyb zastavený v čase. Krev pulsuje, svaly pracují.
Proto lidi raději koučuje do plynulých pohybů než do naučených póz. Hledá to, co je jim vlastní. Aby to pořád byli oni.
Kdy je kampaň opravdu silná
Hezká kampaň je vizuálně líbivá. Ale často prázdná. Silná kampaň vyvolává emoci, vypráví příběh a propojuje všechny prvky – pohyb, make-up, světlo, styling i režii – do jednoho zážitku.
A lidsky? „Musí vás chytit za srdce. To stačí,“ dodává profesionální vizážista, choreograf i tanečník.
Autenticita před trendem
Své propojení tance, make-upu a filmu shrnuje jednoduše: tvoří obrazy, které působí skutečně. Nehoní trendy ani čísla. Buduje vztah.
„Autenticita před povrchností. Vztah před efektem. Slow marketing, který staví značky na opravdových hodnotách.“
A právě proto jeho práce funguje. Nejen na kameře. Ale i v hlavě a v emocích diváka.