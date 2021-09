Když o kráse ještě rozhodoval vzhled

Přesně před 100 lety byla zvolena první Miss America. Dnes je tato soutěž krásy přístupná všem - bez ohledu na vizáž.

Soutěž o královnu krásy se konala 7. a 8. září 1921 v Atlantic City v New Jersey. Na Miss America byla sice přejmenována až následující rok, nicméně tento titul byl zpětně přiznán i vítězce prvního ročníku.

Soutěž však měla původně zcela jiný účel než korunovat královnu krásy. Organizátoři ji uspořádali hned po Svátku práce (Labor Day) s cílem nalákat na zábavnou show turisty a přimět je k tomu, aby zůstali o den déle ve městě, kde do nich organizovaný zločin v době prohibice lil díky zkorumpované městské správě hektolitry alkoholu.

A úspěch se dostavil. Do soutěže „Atlantic City’s Inter City Beauty Contest“, jak zněl původní název, se přihlásilo 1500 žen z celé země. Podle pravidel měla hrát při výběru hlavní roli osobnost. Dnes se již nedovíme, do jaké míry se dav diváků, který 7. září zaplnil molo Garden Pier, seznámil s vnitřními hodnotami soutěžících dívek. Mezi osmi finalistkami beztak mnoho nahoty vidět nebylo. Organizátoři každopádně přilákali diváky tím, že se jejich hlasy počítaly stejně jako hlasy odborné poroty.

Možná se hlasující řídili pravidlem „Co je malé, to je hezké, a když to není hezké, alespoň toho není moc“. Každopádně zvolili královnou krásy šestnáctiletou Margaret Gormanovou, která je tak se svými 1,53 metry výšky dodnes nejmenší a nejmladší dívkou, která kdy titul Miss America získala.

Decentní vítěznou korunku tehdy suplovala poměrně monstrózní koruna podobná té, která zdobí Sochu svobody. A ani cena za první místo nebyla nijak závratná: 100 dolarů ve zlatě.

To sice Margaret Gormanovou asi moc nevytrhlo, přesto to pro ni byl dostatečný důvod k tomu, aby se v příštích letech znovu a znovu pokoušela titul obhájit. To se jí ovšem nepodařilo. Zemřela v roce 1995 v požehaném věku 90 let.

V roce 1952 pak vznikla konkurenční soutěž Miss USA. Tu založil jako trucpodnik výrobce plavek Catalina, který byl do té doby hlavním sponzorem Miss America a naštval se poté, co vítězka z roku 1951 Yolande Betbezeová odmítla pózovat v plavkách.

A právě na ni v jistém smyslu navázalo i nové vedení soutěže Miss America, které od roku 2018 změnilo koncepci a pod vlivem #MeToo zrušilo „ponižující“ promenádu v plavkách. O vítězce tak už nerozhoduje fyzický vzhled, ale vzdělanost, sociální vliv a talent. Koneckonců už slavná Catherine Deneuveová si před časem posteskla nad tím, jak je nespravedlivé, že to krásné ženy mají v životě jednoduché. Ale na druhou stranu: Žádná ze slavných supermodelek nevzešla z podobných soutěží krásy.