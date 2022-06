Nahoru kafe, dolů víno

Co je nejlepší konzumovat při horské túře? Experti by jistě věděli, před 141 lety se ale mohly čtenářky jednoho magazínu poučit, co by do baťůžku rozhodně neměly nezapomenout přibalit.

Německý ilustrovaný ženský časopis Der Bazar, vycházející v letech 1854 až 1937, otiskl v roce 1881 pravidla a rady pro dámy, které se rozhodly strávit dovolenou v horách. O pohorkách, cepínech, vhodném oblečení a jiných zbytečnostech se toho asi čtenářky mnoho nedověděly, zato se jim dostalo tipů, jak nejlépe pečovat při takové horské túře o zdraví. Článek ovšem nezmiňuje důvody ani medicínské vysvětlení svých doporučení. Magazín Jak vyrazit do hor? Ve fraku, tenkých botkách, s šátkem a v klobouku Rady působí z dnešního pohledu poněkud kuriózně. Během prvních dvou až tří hodin pochodu by prý neměly dámy nic konzumovat a jít pravidelným a ne příliš rychlým krokem. Rozhodně by neměly odpočívat, a pokud ano, pak jen krátce a pouze vestoje. Při výstupu se prý výborně osvědčila studená černá káva, kterou lze dle chuti osladit cukrem. Měl by to být zároveň jediný nápoj, který by měly dámy při cestě nahoru konzumovat. Na vrcholu hory a při následném sestupu se pak doporučuje pít víno, pokud nedají výletnice opět přednost kávě. Der Bazar obsahoval informace ze světa módy, tipy na domácí práce, recepty a nejrůznější rady pro domácnost a výchovu dětí – prostě jak to u časopisů tohoto typu bývá. Zároveň ale přinášel i beletristické a reportážní texty předních autorů té doby a novinky ze světa vědy a techniky. Úspěch tiskoviny tkvěl právě v tom, že obsahově byla zajímavá nejen pro ženy, ale i pro jejich manžely a děti. Dáma v horách na ilustraci z konce 19. století | zdroj: Profimedia Mohlo by vás zajímat Kafe přes piják slaví a drží se dodnes

