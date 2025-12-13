Muž tvrdí, že na Vánoce přijde biblická potopa. Staví archy a sledují ho statisíce lidí
Samozvaný prorok z Ghany tvrdí, že staví archy, které mají na Vánoce zachránit lidstvo před biblickou potopou. Tajemná postava, neověřená tvrzení a virální videa ale spíše než o skutečné hrozbě vypovídají o síle internetových mýtů a poplašných zpráv.
Ebo Noah, samozvaný prorok z Ghany v západní Africe, se během několika měsíců stal nečekaným internetovým fenoménem. Tvrdí, že staví velké dřevěné archy, které mají zachránit lidstvo i zvířata před biblickou potopou. Ta má podle jeho slov začít 25. prosince a po dobu několika let zcela zaplavit planetu. Své poslání popisuje jako přímé pokračování příběhu biblického Noema a tvrdí, že byl vyvolen Bohem, aby svět znovu provedl zkouškou víry.
Zároveň jde o postavu zahalenou tajemstvím. Neexistují ověřené informace o jeho skutečném jménu, přesném místě pobytu ani o tom, kde se mají archy nacházet. Přesto si Ebo Noah dokázal vybudovat obrovskou základnu sledujících na sociálních sítích, zejména na TikToku a Instagramu, kde jeho videa sledují statisíce lidí. S blížícím se koncem roku roste nejen jeho popularita, ale i zvědavost a nejistota části veřejnosti.
Archy, proroctví a virální víra
Na dostupných záběrech je Ebo Noah vidět v prostém oblečení, jak čte z knihy, prochází se kolem dřevěných konstrukcí nebo kontroluje rozestavěné lodě. Tvrdí, že před příchodem potopy varuje už od srpna a že má za úkol postavit až deset arch. Informace o jejich velikosti a kapacitě se však dramaticky liší. Některé zdroje mluví o několika tisících lidí, jiné dokonce o stovkách milionů, což působí spíše jako symbolické nebo záměrně přehnané číslo než reálný plán.
Součástí jeho vyprávění jsou i zmínky o zvířatech, která se prý začala shromažďovat v okolí stavby. Podle jeho slov jde o ovce, ptáky a další druhy, které tam přicházejí na základě božského pokynu. Tyto informace ale nikdo nezávisle nepotvrdil a na zveřejněných záběrech nejsou žádné podobné jevy patrné. Samotné archy navíc podle dostupných snímků vypadají spíše jako malé dřevěné lodě nebo čluny, které by sotva pojmuly více než několik desítek lidí.
Přesto má celý příběh silný emoční náboj. Kombinuje biblický motiv, apokalyptickou hrozbu a jednoduchý vizuální jazyk, což je přesně ten typ obsahu, který se na sociálních sítích šíří nejrychleji. Pro některé sledující jde o otázku víry, pro jiné o fascinující podívanou a pro další o bizarní kuriozitu.
Pochybnosti, poplašná zpráva a důvod ke klidu
S rostoucím dosahem přichází i vlna pochybností. Ebo Noah se stal terčem posměchu, kritiky i seriózních otázek. Žádné významné ghanské médium ho zatím nedokázalo dohledat a nejasná zůstává i samotná existence arch. Objevují se proto spekulace, že by mohlo jít o promyšlený virální projekt nebo dokonce o obsah vytvořený pomocí umělé inteligence. Přestože videa působí realisticky, v dnešní době to samo o sobě nic nedokazuje.
Je důležité zdůraznit, že celý příběh velmi pravděpodobně patří mezi poplašné nebo senzacechtivé zprávy, které se na internetu objevují pravidelně. Neexistují žádné vědecké, meteorologické ani oficiální náboženské zdroje, které by potvrzovaly blížící se celosvětovou potopu nebo jakoukoli podobnou hrozbu. Není tedy důvod k panice ani obavám.
Případ Ebo Noaha spíše ukazuje, jak snadno mohou v digitálním prostředí vzniknout moderní mýty. V době nejistoty, krizí a přehlcení informacemi mají lidé tendenci přiklánět se k jednoduchým, silným příběhům, které nabízejí jasné vysvětlení i domnělé řešení. V tomto případě je však nejlepší zachovat chladnou hlavu, brát celý příběh s rezervou a vnímat ho spíše jako internetovou kuriozitu než skutečné varování před koncem světa.