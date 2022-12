Kdysi byla zima jejich výhodou, teď ruští vojáci umírají na podchlazení

Rusové v minulosti dokázali ve válkách využívat zimu ve svůj prospěch. Platilo to za druhé světové války i za Napoleonova tažení. Teď se však někdejší výhoda mění na frontové linii v nevýhodu.

Mobilizovaným ruským vojákům chybí nejen neprůstřelné vesty, ale také kvalitní zimní výstroj. Na Ukrajině umírají na podchlazení.

Promočení a promrzlí ruští odvedenci stále častěji na frontové linii podléhají hypotermii, tedy podchlazení, které způsobuje problémy s pohybem, zmatenost a zpomalené reakce.

Dokládají to četné záběry z ukrajinských dronů, které ukazují ztuhlé ruské vojáky neschopné pohybu v mělkých narychlo vyhloubených zákopech. Někteří jsou patrně po smrti, jiní se jen obtížně a pomalu pohybují.

Na jednom z videí, objeví ukrajinský dron skupinu jedenácti Rusů choulících se k sobě v zákopu.

Muži jsou téměř bez pohybu a poté, co mezi ně z dronu dopadne malý granát, nikdo není schopen postavit se na nohy, utéct ze zákopu a někde se skrýt. Někteří se malátně hýbají. Jiní nejeví známky života.

This little video is truly incredible. I recommend everybody watch it several times, to let it sink in. It says so much about why Russia is losing this war. A short thread. pic.twitter.com/3DKCW82IAo