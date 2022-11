Evropská komise chce zabavit peníze ruské banky a oligarchů pro pomoc Ukrajině

Unijní exekutiva rovněž navrhuje vytvořit zvláštní mezinárodní tribunál pro ruské válečné zločiny.

Ruská agrese způsobila za více než devět měsíců na Ukrajině podle von der Leyenové nepopsatelné utrpení a zemřelo kvůli ní již odhadem přes 100 tisíc ukrajinských vojáků a více než 20 tisíc civilistů. Způsobila také škody, které se odhadují na 600 miliard eur (asi 14,6 bilionu korun).

„Rusko a jeho oligarchové musí odškodnit Ukrajinu za škody a pokrýt náklady na obnovu země. A my máme prostředky, jak přimět Rusko platit,“ prohlásila von der Leyenová. Unie podle ní v rámci bezprecedentních sankcí zablokovala 300 miliard eur (zhruba 7,3 bilionu korun) z rezerv ruské centrální banky a zmrazila 19 miliard eur z majetku ruských oligarchů. Škody způsobené boji na Ukrajině se přitom podle ní odhadují na 600 miliard eur.

