Írán zruší mravnostní policii. Padnou i povinné šátky?

Generální prokurátor Mohammad Džafar Montazerí mluvil o konci mravnostní policie na sobotním náboženském setkání ve městě Kom.

Mezi úkoly mravnostní policie patřil zejména dohled nad dodržováním náboženských pravidel včetně nošení šátků na veřejnosti.

Téma hidžábů se stalo rozbuškou současných masových protestů, které propukly po zářijovém úmrtí mladé Kurdky Mahsá Amíníové. Dívka skončila kvůli porušení pravidel pro nošení v šátku v cele mravnostní policie a poté zemřela.

An Iran fan holds a shirt with the name of Mahsa Amini. The 22-year-old died days after being arrested and reportedly beaten by Iran’s morality police in September for allegedly not adhering to the nation’s dress code for women. pic.twitter.com/CuEAtc8BJj