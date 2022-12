Přestane téct ruská ropa do Česka? EU na ni uvalila cenový strop, Rusko úder vrátí (AKTUALIZOVÁNO)

Ekonomická válka mezi Západem a Ruskem vstupuje do další fáze.

Země Evropské unie se v pátek dohodly na cenovém stropu pro ruskou ropu z tankerů. Stejné opatření schválily státy skupiny G7 a Austrálie, informuje agentura Reuters.

Klíčová vývozní surovina Ruska by se teď podle rozhodnutí západních lídrů neměla prodávat za více než 60 dolarů (1 390 korun) za barel (159 litrů).

