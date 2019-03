Kdo bude zástupcem ombudsmanky? Poslanci nezvolili Křečka ani Seluckou

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Sněmovna ve středu neschválila setrvání Stanislava Křečka ve funkci zástupce veřejného ochránce práv, nenahradila jej však ani právničkou Markétou Seluckou.

Exposlanec ČSSD Křeček v tajných volbách získal 25 ze 161 odevzdaných hlasů, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Selucká pak 63 hlasů, oznámil šéf sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO).

Křečka nominoval prezident Miloš Zeman, Seluckou navrhoval Senát. Hlava státu i horní komora Parlamentu tak budou muset navrhnout poslancům další adepty.

Selucká působila kromě akademické sféry ve státní správě, advokacii a podnikatelské sféře. Byla také asistentkou ústavních soudců a svých zkušeností by chtěla využít, uvedla při své nominaci v Senátu, který navrhoval také bývalou ústavní soudkyni a senátorku Elišku Wagnerovou.

Wagnerová u poslanců neuspěla už v prvním volebním kole stejně jako druhý prezidentův kandidát, další exposlanec ČSSD a advokát Zdeněk Koudelka. Proti jeho případnému zvolení protestovala řada organizací a institucí, podle nichž neměl dostatečný morální kredit.

Křečkovi šestileté funkční období zástupce ombudsmana končí 5. dubna, zástupcem ale zatím zůstane. "Podle zákona o veřejném ochránci práv až do složení slibu nově zvoleného ochránce vykonává jeho funkci ochránce, jehož funkční období skončilo, a to samé se týká i jeho zástupce," řekla mluvčí ombudsmanky Iva Hrazdílková. Připomněla, že v minulosti obdobná situace už nastala, když funkční období končilo předchozí zástupkyni ombudsmana Jitce Seitlové v roce 2013. Přesluhovala necelé dva měsíce, než byl do funkce zvolen právě Křeček.

Křečka spolu s Koudelkou navrhl prezident Miloš Zeman. Zeman už před pěti lety prosazoval Křečka na funkci veřejného ochránce práv. Poslanci ale tehdy dali přednost Anně Šabatové, které skončí mandát omdusmanky v únoru příštího roku.

Křeček byl předsedou Sdružení nájemníků ČR. Členství v sociální demokracii přerušil až v roce 2013 kvůli zvolení do funkce zástupce veřejného ochránce práv. V roce 1998 se ukázalo, že Křeček řadu let neoprávněně používal titulu JUDr. Až později složil rigorózní zkoušku, a titul doktora práv tak řádně získal.