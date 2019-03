Češi zachraňují ghanské albíny

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Čeští dobrovolníci rozjeli akci, jejímž cílem je v Ghaně aspoň trochu usnadnit život lidem trpícím albinismem. Za projektem, na jehož začátku stál jeden facebookový status a do něhož se zapojili lidé z různých oborů, se skrývá fascinující příběh.

Ghanští albíni se krom výrazné diskriminace postavené na řadě šílených mýtů a předsudků musí potýkat i s vážnými zdravotními problémy. Kvůli chybějícímu melaninu v kůži a stále pražícímu africkému slunci jim hrozí vážné popáleniny a rakovina kůže, která se pro mnohé stane osudnou.

Opalovací krémy, které by citlivou kůži ochránily, jsou v Ghaně drahé zboží, které si nemůže každý dovolit, navíc lidé trpící albinismem se kvůli předsudkům mají problém uplatnit i na pracovním trhu. Český projekt nesoucí název Krémy pro albíny má tak za cíl v zemi zajistit dlouhodobě udržitelnou a levnou výrobu tak potřebných opalovacích krémů z lokálních surovin. Přitom na začátku vzniku projektu stál prakticky jeden facebookový status.

S albinismem je v řadě států Afriky spojeno mnoho mýtů, na základě kterých jsou jedinci jím trpící silně diskriminováni, nebo dokonce pronásledování a hrozí jim i smrt z rukou pověrčivců. Někteří Afričané věří, že albinismus je prokletí a kontakt s takovými jedinci přináší smůlu. Objevuje se i přesvědčení o tom, že albíni jsou ve skutečnosti duchové, nebo převtělení bílí kolonisté. Některé komunity především mimo velká města tak u sebe albíni nestrpí a vyženou je, nebo dokonce zabijí.

Rovněž kolují mýty, že nechráněný pohlavní styk s ženou s albinismem vyléčí AIDS, nebo že části těl albínů mají magickou moc. Především Tanzanie se tak potýka se zločinci, kteří lidi trpící albinismem loví, nebo vykrádají jejich hroby a části těl následně prodávají a používají při nejrůznějších rituálech.

Jeden facebookový status

O problematiku kolem afrických albínů, konkrétně právě v Ghaně, se v minulém roce začal aktivně zajímat i český fotograf, aktivista a koordinátor vládního projektu Hate Free Culture - Lukáš Houdek. Ten měl na podzim 2018 do země původně cestovat především za účelem sbírání příběhů Ghaňanů, kteří vystudovali v Československu, pro tamní českou ambasádu. Houdek se ale do své ghanské výpravy rozhodl zahrnout i téma albinismu. Ještě před cestou se tak dostal do kontaktu s albínským aktivistou jménem Kwame Andrews Daklo, který se nabídl Houdka se světem ghanských albínů seznámit.

"Byl bych moc vděčný, kdybys mohl dovolit přivézt pár krémů na opalování, protože tu jsou velmi drahé a lidé s albinismem si je nemohou dovolit. Rakovina kůže tu je rozšířená a mnozí z nás jsou jejími oběťmi," poprosil tehdy rovněž Daklo. Pro představu v Ghaně stojí dvěstěmililitrové tuby opalovacích krémů, které jsou především zboží určené pro turisty, kolem třiceti dolarů (přibližně 680 Kč).

Český aktivista tehdy jednoduše tři týdny před svou cestou napsal stručný status na svůj facebookový účet, kde situaci přiblížil a požádal své přátele a sledující, zda by neměli navíc nějaké ty opalovací krémy: "Nezbyly vám doma po létě nějaké opalovací krémy (ideálně vyššího stupně ochrany), případně byste rádi nějaký koupili a poslali ho skrz mě přímo na místo?"

Jeho facebookový příspěvek se následně stal značně virálním a dosáhl přes čtyři stovky sdílení. Sbírka krémů se rozjela více, než mohl vůbec kdo čekat a krom jednotlivých dárců přišly třeba i krémy přímo od jedné kosmetické firmy. Nakonec se v rámci této spontánní hurá akce vybralo kolem sedmdesáti kilo opalovacího krému.

Lukáši Houdkovi v rámci sbírky vyšly naproti i aerolinky, které mu zdarma umožnily na přepravu neočekávaného množství krému vzít další dvě zavazadla. Ač i přesto to na všechny vybrané krémy nestačilo a menší várka musela putovat později s dalším cestovatelem.

Tehdy se Houdkovi ozval také český vědec Vojtěch Kundrát z fakulty chemické VUT v Brně, pro kterého nejsou problémy Afriky úplně cizí. Sám Kundrát v minulosti odjel stavět školu do Tanzánie a pro tamní podmínky vyvinul levný vodní filtr z nanovláken. V minulém roce také v Čechách rozjel velkou sbírku starých notebooků, které by ještě mohly posloužit tamním studentům.

Dlouhodobé řešení

Český vědec Houdkovi navrhl, že lepší než dovážet krémy v rámci sbírek by z dlouhodobého hlediska bylo vymyslet na místě fungující udržitelné řešení. Projekt Krémy pro albíny se tak začal postupně formovat. Šéfa Hate Free Culture Kundrát pověřil, aby během své cesty obstaral vzorek místní a dobře dostupné přírodní suroviny, která by posloužila jako hlavní složka pro výrobu krémů přímo na místě. Jako ideální se ukázalo lokální bambucké máslo, tedy tuk získávaný z ořechů máslovníku afrického.

Během svého pobytu v Ghaně, kdy sbíral jak příběhy lidí, kteří studovali v Československu, tak pohnuté osudy albínů a jejich blízkých (které mimochodem minulý týden vyšly také jako rozhlasový dokument "Bílá nosí smrt"), tak Houdek obstaral i hroudu bambutského másla pro brněnské laboratoře a v listopadu se s ní vrátil do Česka.

Do hry pak vstoupila Kundrátova kolegyně z chemické fakulty Andrea Hároniková, která se pod záštitou VUT pustila do výroby receptu, jež nebude problém aplikovat i v afrických podmínkách.

"Hlavní složkou bude místní velmi kvalitní a levné bambucké máslo, které se krásně vstřebává a regeneruje pokožku. Mezi další přísady pak bude patřit například hydratující kokosový olej nebo avokádový olej a oxid titaničitý," popisuje v tiskové zprávě fakulty chemička. Takový krém by pak měl vyjít přibližně na dva dolary za dvě stě mililitrů.

Nečekaný úspěch

Recept tak byl na světě, bylo ale třeba ještě obstarat základní finance pro zahájení výroby přímo v Ghaně. Dobrovolníci z projektu potřebovali obstarat 130 tisíc korun. Rozhodli se proto ke crowdfundingové kampani na serveru Hithit, kde za finanční příspěvky nabízí nejrůznější symbolické dárky - ať už jde přímo o opalovací krém z bambuckého másla, nebo o nejrůznější výrobky od lidí z Tanzánie a Ghany.

Kampaň naplánovanou na čtyřicet pět dní dobrovolníci spustili na začátku minulého týdne a k překvapení všech se potřebná částka vybrala během neuvěřitelných devíti hodin. Momentálně projekt v rámci kampaně vybral téměř dvojnásobek potřebné částky. Přebytek peněz dobrovolníci plánují využít na stabilizaci výroby a detailnější seznámení místní albínské komunity, která si bude krémy sama vyrábět, s pracovním postupem. Ve hře je i možnost osvětové kampaně přímo v Ghaně.

"Pokud bude částka ještě vyšší, splnili bychom další z přání mnohých našich přátel s albinismem, kteří touží po vůbec první osvětové kampani v Ghaně, která by se zaměřovala na mýty, které o albinismu panují, a které se do značné míry promítají do jejich každodenního života v podobě stigmatizace a verbálního nebo fyzického násilí. Jedna z českých reklamek by pro nás kampaň vytvořila zdarma a následně by byla šířena přes sociální sítě. Vybrané peníze by tak byly využité pro nákup reklamy na Facebooku a Instagramu, aby kampaň zasáhla co nejvíce Ghaňanů," informuje projekt v jedné ze svých aktualit na Hithitu.

Na přelomu května a června tohoto roku tak dobrovolníci vyrazí do Ghany a pod záštitou společnosti Engage Now Africa, které se zde lidem trpícím albinismem věnuje, rozjedou na místě výrobu. Krémy se následně prostřednictvím sociálních pracovníků, mezi které patří i zmiňovaný aktivista Kwame Andrews Daklo, budou distribuovat mezi potřebné.

Je opravdu fascinující, kolik lidí a organizací často z opačné strany světa se během cesty, kterou si projekt prošel, dokázalo spontánně spojit a pokusit se aspoň trochu ulehčit život lidem, kteří to nemají nijak lehké. Sám Lukáš Houdek v rozhovoru pro Český rozhlas řekl: "Zjistili jsme, že můžeme - a vlastně úplně snadno - zachránit životy lidí. Byl by hřích to nezkusit."

Slovy klasika Sama Křepelky z Pána Prstenů: "V tomhle světě ještě je dobro, pane Frodo. Stojí za to o něj bojovat."