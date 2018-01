Kdo bude šéf ČSSD? Do boje míří i Chovanec a Zimola

Prezidentem Finska bude podle očekávání zřejmě i nadále konzervativní politik Sauli Niinistö. Průbězné výsledky hlasování naznačují, že by měl být hladce zvolem už v prvním kole. Po sečtení zhruba 47 procent hlasů měl 64,4 procenta voličů.

Více než půl milionu kyperských voličů dnes ve volbách hlavy státu poslalo do druhého kola dosavadního prezidenta Nikose Anastasiadise a jeho levicového vyzyvatele Stavrose Malase. Podle kyperských médií to vyplývá z průzkumů mezi voliči, kteří vycházejí z hlasovacích místností. Ty se uzavřely v 17:00 SEČ

