Haškova frakce chce zachránit ČSSD. A podpořit Zemana ve volbách

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Kritici současného vedení sociální demokracie sdružení kolem bývalých krajských hejtmanů Michala Haška a Jiřího Zimoly založili vnitrostranickou platformu Zachraňme ČSSD. Kromě zlepšení stranické popularity si kladou za cíl změnit volební řád před únorovou volbou předsedy. V prezidentských volbách podporují současnou hlavu stát Miloše Zemana.

Za vznikem platformy pojmenované Zachraňme ČSSD stojí vedle Zimoly a Haška také například bývalý senátor Zdeněk Škromach, poslanec za Ústecký kraj Jaroslav Foldyna nebo hejtman Vysočiny a poslanec Jiří Běhounek. Platforma, kterou dnes v Praze představili, by měla podle nich být neformálním diskusním fórem, které umožní debatu o budoucnosti strany a o jejích hodnotách.

Platforma chce změnit formát únorového mimořádného sjezdu ČSSD. Zimola uvedl, že by se sjezd neměl formálně ukončit, takže by jeho delegáti mohli pokračovat v diskusích i po odjezdu z Hradce Králové. Zimola to označil za "permanentní sjezd", který by fungoval až do řádného sjezdu strany a změnil by stanovy ČSSD tak, aby předsedu volili přímo členové.

"Tohle není ohlášení žádného frontálního útoku do vedení sociální demokracie. My oznamujeme vznik neformální diskusní platformy a zveme každého, kdo se bude chtít vyjádřit. Nehovoříme o funkcích nebo prebendách," řekl Zimola. Připustil, že na okrasních konferencích v Jihočeském kraji zazněly návrhy na to, aby kandidoval na místopředsedu nebo do širšího vedení ČSSD, sám se ale zatím nerozhodl, zda kandidovat bude. Důvodem je neuzavřené policejní vyšetřování jeho rekreačního domu na Lipně, kvůli kterému loni odešel z pozice hejtmana.

Hašek naproti tomu vlastní kandidaturu do vedení ČSSD vyloučil. "Já nebudu kandidovat do žádné stranické funkce. Ale není mi jedno, co se bude se sociální demokracií dít," řekl o své motivaci, proč se připojil k platformě.

Platforma také žádá, aby současné vedení strany vyvodilo politickou zodpovědnost za neúspěch v loňských parlamentních volbách. Chtějí rovněž, aby rozhodování o podpoře vlády nebylo jen na poslaneckém klubu ČSSD, ale rozhodlo se podle vůle celé členské základny. Hašek v této souvislosti nechtěl předjímat, jaké by rozhodnutí mělo být, bude podle něj záležet na výsledku vyjednávání s hnutím ANO. Dosavadní jednání o vládě ze strany ANO ale Hašek kritizoval.

Zemana chtějí znovu na Hrad

Zakladatelé platformy podpořili v prezidentské volbě Miloše Zemana. Úřadující hlava státu, která usiluje o obhajobu funkce, má podle nich nejblíž k tradičním myšlenkám ČSSD. Foldyna uvedl, že Zeman jako jeden z mála kandidátů na prezidenta vychází při svých rozhodováních z národních zájmů a potřeb Česka. "V rámci globalizovaného světa existují stále ještě národní zájmy a Miloš Zeman je v tuto chvíli hájí," řekl.

"Miloš Zeman je bývalý předseda sociální demokracie, který si zaslouží její podporu i jako omluvu za chyby bývalých vedení vůči němu. Proto vyzýváme současné i bývalé členy sociální demokracie, vyzýváme současné i bývalé voliče sociální demokracie, aby v prezidentské volbě podpořili Miloše Zemana," řekl na tiskové konferenci právník Zdeněk Koudelka, který patří mezi zakládající členy platformy.

Podle Haška zástupci platformy pojmenované Zachraňme ČSSD vyjadřují podporu Zemanovi jako fyzické osoby, ne z titulu funkcí, které zastávají. K podpoře se ale podle něj hlásí všichni signatáři platformy, mezi něž patří také bývalý senátor Zdeněk Škromach nebo bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Hašek, Škromach i Zimola patřili v roce 2013 mezi účastníky schůzky v Lánech, na které jednali se Zemanem o možném odstavení tehdejšího předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky od povolebního vyjednávání. Jejich iniciativa tehdy v ČSSD neuspěla a Sobotka se stal premiérem.

ČSSD jako celek žádné doporučení směrem k prezidentské volbě nedala. Rozhodnutí ponechala na jednotlivých voličích.