Každý třetí Čech neslyšel o únoru 1948, čtvrtina nezná ani srpnovou invazi 1968

Rozhodnutí Nejvyššího soudu z tohoto týdne, že někteří bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-Systém musí do měsíce vyklidit byty v domech v Horoměřicích u Prahy, je sice tvrdé, ale nijak překvapivé. Uvedl to soudce pražského městského soudu Kamil Kydalka, který majoritního akcionáře H-Systemu Petra Smetku poslal za podvod na 12 let do vězení. Pomocnou ruku ale bývalým klientům nabízí stát příspěvkem až 51 tisíc korun i jeden soukromník. více