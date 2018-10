Kauza korunových dluhopisů: Policie odložila trestní oznámení na Agrofert

Chcete vidět všechny svaté? Zkuste to s novou hrou, které požehnal sám papež. více

V Německu se blíží konec jedné politické éry. Dlouholetá kancléřka a šéfka Křesťanskodemokratické unie (CDU) Angela Merkelová oznámila, že skončí v čele strany. Kancléřkou chce zůstat do konce volebního období v roce 2021, a poté už nebude kandidovat ani do Spolkového sněmu, ani na žádnou další politickou funkci. Vzhledem k situaci na německé politické scéně ale není zcela vyloučené, že nedobrovolně skončí i dříve. více

Československo byl neúspěšný projekt, který mnoha lidem a menšinám zkazil život, říká v rozhovoru pro Tiscali.cz písničkář Jaroslav Hutka. S jakými pocity se dívá na stoletou historii našeho státu? O čem zpívá na nové desce? A co si myslí o Pirátech? více

Letadlo indonéské společnosti Lion Air, které mířilo z indonéské metropole Jakarty do letoviska u ostrova Sumatra, v pondělí krátce po startu havarovalo a zřítilo se do Jávského moře. Při nehodě pravděpodobně zahynulo všech 189 lidí na palubě. Uvedl to indonéský úřad pro pátrací a záchranné operace, který ani po několika hodinách nemá žádné důkazy o možných přeživších. Nalezeny byly naopak první pozůstatky těl obětí, sdělil úřad. více