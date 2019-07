Kamarádky až na věky? Složily se na dům a hodlají v něm společně zestárnout

MAGAZÍN - Magazín autor: Lenka Dvořáčková

Někdo syslí peníze do slamníku, jiný věří penzijnímu připojištění a někdo otázku důchodu vůbec neřeší, protože předpokládá, že se ho nedožije. Sedm kamarádek z Číny má ale o svém stáří jasno – stráví ho společně a už teď si pro své poslední dny koupilo jeden obří dům.

Jde o poměrně odvážný krok, ale sedmero přítelkyň z čínského Kuang-čou věří, že když se znají více než dvacet let a pořád se snesou, nepolezou si na nervy ani ve stáří. Původně byl společný dům na stáří myšlený jako vtip, nicméně jim nápad hlodal v hlavě a hledaly vhodné místo. Až ho objevily.

Za čtyři miliony jenů (800 tisíc korun) koupily na vesnici chátrající nedostavěný barák uprostřed rýžového pole. Zrenovovaly ho a vytvořily z něj luxusní domov na stáří. Třípatrový dům s obřími francouzskými okny, prosklenou čajovou místností, střešním bazénem a obří společnou kuchyní a jídelnou nabízí 700 metrů čtverečních obytné plochy. Kromě společných prostor bude mít každá z žen svůj vlastní pokoj. Jen pár metrů od domu pak vznikl čajový pavilon.

"Zpočátku to byl jen vtip. Řekly jsme si, že až nám bude šedesát, společně se sejdeme v důchodu," řekla kanálu Yitiao jedna ze sedmi přítelkyň Jin Du.

V plánu mají komunitní život – budou si společně vařit, pěstovat plodiny, zpívat, bavit se, popíjet čaj a užívat si společně stáří.

Co na jejich plány říkají manželé nebo děti, není jasné. Nicméně část z žen už svou rodinu má. I proto zatím dům slouží jako jakési dovolenkové nebo víkendové sídlo, kde je dost prostoru pro návštěvy, takže své rodiny mohou brát s sebou. Zatím…

"Za deset let naše děti odrostou a půjdou si svou cestou. Takže doufáme, že za těch deset let budeme opět spolu," uvedla Jin Du.

Do té doby má každá z nich za úkol naučit se nějakou do budoucna využitelnou činnost, kterou přispěje k pohodlnému společnému životu ve stáří. Jedna bude vařit, druhá si osvojí čínskou medicínu, další pěstování zeleniny… To aby se prý nehádaly, kdo co bude dělat a nevznikaly zbytečné rozbroje.