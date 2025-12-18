Kabelka za čtvrt milionu je lepší než investice do zlata nebo akcií
18. 12. 2025 – 15:17 | Zpravodajství | Alex Vávra
Luxusní kabelky Hermès Birkin a Kelly už dávno nejsou jen symbolem společenského postavení. V posledních letech se z nich stala překvapivě výnosná investice, která v dlouhodobém horizontu překonává akcie i zlato. Jak funguje jejich exkluzivní trh, proč jejich cena roste a proč mohou být nositelným uchovatelem hodnoty?
Zapomeňte na akcie, zlato i kryptoměny. Jednou z nejchytřejších investic současnosti může být kabelka v ceně zhruba 270 tisíc korun. Luxusní modely Hermès Birkin a Kelly se během posledních dekád proměnily z módních ikon v plnohodnotná investiční aktiva, která podle dostupných dat dlouhodobě překonávají tradiční finanční trhy. Ve světě, kde kolísají burzy a inflace ukusuje hodnotu úspor, nabízí luxusní móda překvapivě stabilní alternativu.
Birkin i Kelly byly původně navrženy jako praktické, ale elegantní kabelky. Dnes fungují jako symbol společenského postavení, sběratelský artefakt i nositelný uchovatel hodnoty. Jejich investiční potenciál naplno vynikl až s rozvojem globálního online resale trhu, který otevřel dveře kupcům z celého světa a dramaticky zvýšil poptávku.
Kabelky, které porazily burzu i zlato
Z dlouhodobých tržních dat vyplývá, že kabelky Birkin dosahovaly v letech 1980 až 2015 průměrného ročního zhodnocení 14,2 procenta. Pro srovnání: index S&P 500 ve stejném období rostl průměrně o 8,7 procenta ročně, zatímco zlato dokonce vykázalo záporný výnos okolo −1,5 procenta. Jinými slovy: kdo místo drahých kovů nebo akcií držel Birkin, vyšel výrazně lépe.
Základní maloobchodní cena Birkinu se dnes pohybuje okolo 12 tisíc dolarů, tedy přibližně 270 tisíc korun. Na sekundárním trhu se ale běžně prodává za dvojnásobek, často i více než 500 tisíc korun. V některých případech, zejména u vzácných barev nebo exotických kůží, se částky šplhají k milionu korun i výše.
Model Kelly je považován za klidnější investici s nižší volatilitou, vhodnou pro uchování kapitálu. Výjimku tvoří Mini Kelly 20, drobný formát, který se stal fenoménem posledních let. Podle dat z resale trhu se tyto kabelky prodávají za 150 až 180 procent původní ceny a v roce 2025 dosáhly až 282procentního udržení hodnoty. V praxi to znamená, že kabelka pořízená například za 250 tisíc korun může mít hodnotu přes 700 tisíc.
Zhodnocení přitom není rovnoměrné. Záleží na barvě, materiálu, velikosti i stavu. Známé jsou případy, kdy se Birkin 30 z černé kůže Togo během pěti let zdvojnásobil. Zároveň ale platí, že trendy se mění a trh může kolísat, takže nejde o bezrizikovou spekulaci.
Vzácnost jako motor růstu hodnoty
Klíčem k investičnímu úspěchu Hermès je přísně kontrolovaná dostupnost. Birkin i Kelly patří mezi takzvané kvótové kabelky. Zákazník si může pořídit maximálně dva kusy ročně na celém světě, a to až poté, co u značky utratí zhruba jedenapůl- až pětinásobek ceny kabelky za jiné zboží. V praxi to znamená investici v řádu stovek tisíc až milionů korun ještě předtím, než vůbec dostanete možnost si kabelku koupit.
Tato uměle udržovaná vzácnost žene poptávku vzhůru a zároveň vysvětluje, proč je sekundární trh tak silný. Zatímco v butiku si zákazník většinou nemůže vybrat přesnou barvu ani velikost, na resale platformách má k dispozici široké spektrum modelů okamžitě.
Neméně důležitou roli hraje řemeslné zpracování. Každá kabelka Birkin i Kelly vzniká od začátku do konce v rukou jediného řemeslníka Hermès. Výroba zabere přibližně 15 až 24 hodin čisté ruční práce a zvládnutí klíčových technik, včetně typického sedlářského stehu, vyžaduje zhruba rok interního školení. Značka navíc používá výhradně vlastní továrny a prémiové materiály, což se odráží v kvalitě i dlouhověkosti produktu.
Právě kombinace řemesla, historie a přísně řízeného nedostatku dělá z těchto kabelek něco víc než módní doplněk. Pro část majitelů jde o každodenně používaný luxusní předmět, pro jiné o investici uloženou v klimatizovaném trezoru. V obou případech ale platí, že hodnota má tendenci růst.
Systém kvót a vázaných nákupů se stal i předmětem soudního sporu, když Hermès čelí hromadné žalobě kvůli údajnému neoprávněnému podmiňování prodeje kabelek dalšími nákupy. Společnost obvinění odmítá, zájem zákazníků to však nijak neoslabilo.
Luxusní móda se tak definitivně přesouvá z oblasti estetiky do světa financí. Birkin a Kelly dnes fungují jako nositelné bohatství, rodinné dědictví i alternativa k tradičním investicím. V době, kdy se trhy chvějí a jistoty mizí, možná ta nejchytřejší investice neleží v trezoru, ale visí na rameni.