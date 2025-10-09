Kabelka za 10 milionů? Proč je Birkin tak drahá a významná?
9. 10. 2025 – 10:31 | Zpravodajství | Alex Vávra
Herečka, zpěvačka a módní ikona Jane Birkin inspirovala vznik jedné z nejdražších kabelek světa. Náhodné setkání v letadle dalo vzniknout módní legendě, která se stala symbolem luxusu, společenského postavení i ženské individuality.
Britsko-francouzská herečka, zpěvačka a módní ikona Jane Birkin se narodila v roce 1946 v Londýně do umělecké, ale spořádané rodiny. Už od mládí byla nespoutaná, citlivá a svéhlavá. Po nešťastném manželství se skladatelem Johnem Barrym, s nímž se provdala v osmnácti letech, odešla po rozvodu do Paříže, kde ji čekal život, který ji navždy proměnil. V roce 1968 se na natáčení filmu Slogan seznámila s provokativním hudebníkem Sergem Gainsbourgem. Zpočátku se nesnášeli, ale brzy mezi nimi vzniklo silné pouto, které se stalo jedním z nejsledovanějších vztahů v Evropě. Jejich slavná píseň Je t’aime… moi non plus z roku 1969, plná erotických nádechů, pobouřila Vatikán i BBC, ale z Jane a Sergea udělala symbol svobody, smyslnosti a uměleckého vzdoru.
Birkin se brzy stala ikonou stylu – s rozcuchanými vlasy, minišaty, bez make-upu a s proutěným košíkem místo kabelky. Působila přirozeně a bez snahy o dokonalost, což z ní udělalo múzu celé generace. Během 70. a 80. let se věnovala herectví, hudbě a zároveň žila naplno – s dětmi, uměním i bolestmi, které k tomu patřily. A právě v tomto období se zrodila legenda, která její jméno navždy spojila se značkou Hermès.
Zrození kabelky Birkin: náhoda, která změnila módní historii
V roce 1983 letěla Jane Birkin z Paříže do Londýna a na palubě Air France se náhodou posadila vedle tehdejšího šéfa Hermès, Jeana-Louise Dumase. Po celá léta nosila své věci v proutěném koši, který se stal jejím poznávacím znamením – často z něj přetékaly peněženka, cigarety, dětské pleny i deník. Během letu se jí obsah vysypal na sedadlo a Dumas se jí s úsměvem zeptal, proč nenosí kabelku s kapsami. Jane odpověděla, že žádnou, která by se jí líbila, nenašla.
Dumas ji vyzval, aby mu ukázala, jak by taková ideální kabelka měla vypadat. Jane si vzala papírový sáček na zvracení a rychle na něj načrtla tvar lichoběžníkové kabelky se dvěma uchy a prostorným vnitřkem. O rok později jí Hermès daroval hotový prototyp s jejím monogramem „J.B.“ a s návrhem, aby kabelka nesla její jméno. Jane souhlasila – a tak se zrodila Birkin bag, předmět, který se stal synonymem luxusu, stylu a touhy. Zpočátku byla kabelka určena pro běžné používání. První model měl i ramenní popruh a Birkin ji skutečně nosila každý den – přetíženou, polepenou nálepkami, s přívěsky a dokonce s kleštičkami na nehty připevněnými k uchu. Ale postupem času se z praktického doplňku stal fetiš módního světa.
Birkin jako symbol luxusu: čekací listiny, rekordní ceny a nesmrtelný status
Kabelka Birkin se vyrábí ručně v dílnách Hermès, přičemž jediný řemeslník na ní pracuje až 48 hodin. Každý kus je originál. Základní model z teletiny začíná na částce kolem 9 000 dolarů, tedy přibližně 210 000 korun. Podle materiálu, barvy a velikosti se však cena může vyšplhat až do statisíců dolarů. Kabelky z krokodýlí, pštrosí či ještěří kůže běžně přesahují milion korun a limitované edice se stávají sběratelským artiklem.
Dostat se k nové Birkin je přitom téměř nemožné. Hermès kabelky neprodává běžně – zákazník musí mít dlouhodobý vztah se značkou a historii nákupů, aby mu byla nabídnuta. Čekací doba se pohybuje od několika měsíců po několik let a nejvyhledávanější kombinace barev a materiálů se dostanou jen k vybraným klientkám. Na sekundárním trhu ceny raketově rostou. V roce 2022 se model Diamond Himalaya Birkin z krokodýlí kůže zdobený diamanty prodal v aukci za více než 450 000 dolarů – v přepočtu asi 10,5 milionu korun. A v červenci 2025 se původní prototyp Jane Birkin prodal za rekordních 10,1 milionu dolarů, tedy přibližně 235 milionů korun. Tato částka z ní udělala nejdražší kabelku v historii.
Kabelku Birkin dnes vlastní desítky celebrit – od Victorie Beckham a Kim Kardashian až po Cardi B. Objevila se v seriálu Sex ve městě, v písních i ve filmech. Stala se nejen symbolem bohatství, ale i statutu, vkusu a určité uzavřené společnosti, do které nepatří každý, kdo má peníze – jen ti, které si Hermès „vybere“.
Jane Birkin kdysi řekla: „Až budu mrtvá, možná se o mně bude mluvit už jen kvůli té kabelce.“ Možná měla pravdu, ale její odkaz přesahuje svět módy. Byla umělkyní, která se nikdy nepřizpůsobila, symbolem ženské svobody, přirozenosti a odvahy být jiná.
Jane Birkin zemřela v roce 2023 ve věku 76 let, po letech zdravotních potíží a osobních ztrát, včetně smrti své nejstarší dcery Kate Barry. Ale i po smrti zůstává symbolem epochy, která věřila, že styl nemusí být o penězích – ale o osobnosti, duši a špetce nespoutané elegance.