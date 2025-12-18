Dnes je čtvrtek 18. prosince 2025., Svátek má Miloslav
18. 12. 2025 – 15:27 | Magazín | Anna Pecena

Nový podvod ničí účty lidí, špatně se odhaluje
podvodný marketingzdroj: AI DALL-e
Na první pohled vypadají jako skvělá nabídka: ušetříte, koupíte levněji, dostanete víc než zaplatíte. Realita je ale jiná – za těmito reklamními triky se často skrývá jen sofistikovaný způsob, jak vás obrat o úspory, které jste si léta vydřeli.

Když slib „úspor“ znamená dražší účet

Každý senioři zná klasický trik: vidíte inzerát, v němž se mluví o tom, že „ušetříte až 50 procent“, a tak vás to naláká. Jenže co nevidíte na první pohled, to je skutečná cena, kterou zaplatíte. Marketingové taktiky jako takzvané two-price advertising fungují tak, že obchodník nejprve nepravdivě zvýší „běžnou cenu“ a poté ukazuje slevu z této nafouklé hodnoty. Ve skutečnosti nejde o žádnou úsporu, jen o iluzi výhodné koupě. Wikipedia

Podobně funguje i tzv. „drip pricing“, kdy vás lákají nízkou cenou na začátku nákupního procesu a až těsně před zaplacením se objeví skryté poplatky, daně nebo dodatečné služby, o kterých reklama mlčela – a najednou za totéž zaplatíte víc, než jste původně plánovali. 

Takové reklamy mohou přímo zvyšovat konečnou cenu zboží nebo služby pro vás jako zákazníka, protože celkové náklady zahrnují nejen produkt, ale i různé skryté položky, které se objeví až při placení.

Falešné slevy a podvodné kampaně

Mnohem horší variantou jsou podvodné online reklamy, které slibují výhodné kúpy od známých značek, ale ve skutečnosti vás dovedou na falešné e-shopy, které nikdy nezboží neodešlou. V Česku se tyto kampaně šíří hlavně přes sociální sítě, kde zobrazují bombastické slevy na značkové zboží, jen aby vás přesměrovaly na podvodné stránky. Po zadání platebních údajů často zůstanou vaše peníze zmizelé bez jakéhokoli zboží. 

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu takové reklamy klamou spotřebitele tím, že napodobují oficiální nabídky velkých obchodníků, ale ve skutečnosti vedou na zcela cizí e-shopy, které po zaplacení nikdy neodesílají zboží. 

Policie také dlouhodobě varuje před podvodnými investičními nabídkami, které se tváří jako bezpečná cesta k dosažení rychlého zisku, ale končí tím, že lidé přijdou o své úspory. Reklamy zneužívají i známé osobnosti, aby působily důvěryhodně, a následně vedou seniora přes falešné aplikace k převodu peněz pod záminkou investic.

Jak se nenechat obalamutit

První pravidlo je jednoduché: pokud něco vypadá příliš dobře, než aby to byla pravda, pravděpodobně to není pravda. Podvodné nebo zavádějící reklamy spoléhají na to, že lidé kliknou impulzivně bez ověření. Zkontrolujte si adresu webu, ověřte si nabídku přímo u známého obchodníka a nikdy nezadávejte platební údaje jen proto, že jste nalákáni na „neodolatelnou“ slevu.

Věnujte pozornost drobnějších detailům, jako je úplná URL adresa, gramatika v textu reklamy nebo nesrovnalosti v ceně. Skutečné slevy jsou transparentní a nezobrazují zavádějící porovnání s uměle nafouknutou „běžnou cenou“.

Reklamy na „úspory“ nejsou vždy tím, čím se zdají. Často je za nimi trik marketerů nebo přímo podvodníků, kteří chtějí právě vaše úspory proměnit v jejich zisk. Buďte ostražití a neplaťte víc než musíte.

