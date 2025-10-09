Izraelský ministr financí Smotrič dohodu o Gaze v hlasování nepodpoří
9. 10. 2025 – 11:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Izraelský krajně pravicový ministr financí Becalel Smotrič oznámil, že jeho strana Náboženský sionismus v dnešním hlasování vlády nepodpoří dohodu o klidu zbraní v Pásmu Gazy a propuštění izraelských rukojmích výměnou za palestinské vězně.
Napsal to zpravodajský server The Times of Israel (ToI), podle něhož se přesto schválení první fáze izraelským kabinetem dnes očekává.
Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek oznámil, že Izrael a teroristické hnutí Hamás se dohodly na první fázi amerického 20bodového mírového plánu pro Pásmo Gazy. Souhlas s první fází po nepřímých jednáních v Egyptě potvrdily Izrael i Hamás.
Agentura Reuters s odkazem na svůj informovaný zdroj napsala, že dohoda o první fázi plánu bude podepsána dnes v 11:00 SELČ. Podle dřívějších informací ToI se dnes v 16:00 SELČ sejde izraelský bezpečnostní kabinet a následně celá vláda, která bude o plánu hlasovat.
Ačkoliv se schválení dohody izraelskou vládou podle ToI očekává, někteří členové koalice premiéra Benjamina Netanjahua již dali najevo, že ji nepodpoří. Mezi nimi například Smotrič. Ten vyjádřil "obrovskou radost" z chystaného propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem a zároveň "velký strach" z možných důsledků propuštění palestinských vězňů, z nichž se podle něj stane "příští generace teroristických vůdců". "Nemůžeme se připojit ke krátkozrakým oslavám nebo hlasovat ve prospěch dohody," uvedl Smotrič s tím, že Izrael bude po propuštění rukojmích pokračovat v boji.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito přes 67.000 Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.