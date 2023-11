Jurečka slibuje Soukupovi důchod účastníků 3. odboje, Gruntorád v protestu pokračuje

Disident Karel Soukup bude dostávat důchod stejně jako účastníci třetího odboje. Novinářům do dnes v Hradci Králové řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Hladovkář Jiří Gruntorád ale nadále požaduje jeho demisi.

Soukup podstatnou část života strávil mimo ČR v nucené emigraci. Jurečka dnes zopakoval, že je připraven pomoci řešit problém nízkých disidentských penzí, za který si vysloužil kritiku od signatáře Charty 77 Jiřího Gruntoráda. Chartista požaduje Jurečkovu demisi, na podporu svého požadavku drží hladovku. ČTK dnes Gruntorád řekl, že na svých požadavcích trvá, protože neprotestuje jen kvůli Soukupovi.

„Dnes jsem rozhodl, aby Karlu Soukupovi byl přiznán průměrný důchod stejně jako účastníkům třetího odboje tak, jak to říká zákon od roku 2011,“ řekl Jurečka. Podle zmíněného zákona stát účastníkům protikomunistického odboje, kteří mají starobní důchod nižší než průměrný, dorovná penzi na výši průměrného. Ta nyní přesahuje 20 000 korun. „Pokud je tu situace, kdy Karlu Soukupovi není vyplácen důchod z australské strany, snažíme se zjistit proč a pomoci tomu, aby mu byl ten důchod vyplácen. Do doby, než se toto napraví, mu bude přiznáván důchod ve výši průměrného důchodu tak, jak je postupováno u jiných účastníků třetího odboje,“ řekl ministr.

Kvůli neřešení problému nízkých penzí disidentů a disidentek kritizuje Jurečku zakladatel knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Gruntorád. Protestuje před sídlem vlády a od pátku drží hladovku. Požaduje odstoupení ministra a nic na tom nezměnil dnešní Jurečkův slib ohledně Soukupa. „Musím s politováním sdělit, že na tom samozřejmě trvám, protože já tady nejsem kvůli Soukupově důchodu, ale kvůli tomu, že ministr Jurečka škodí této zemi, škodí této vládě, škodí své straně i sám sobě,“ řekl disident ČTK.

Zprava o hladovce Jiřího Gruntoráda s námi otřásla. Jeho důvodům rozumíme a souhlasíme s nimi. Vláda je v této věci i... Zveřejnil(a) Paměť národa dne Neděle 19. listopadu 2023

Gruntorád dříve uvedl, že spolu s dalšími disidenty napsali loni v srpnu dopis premiérovi Petru Fialovi (ODS) a žádali o řešení. Získali odpověď, že mohou požádat o odstranění tvrdosti zákona, tedy přepočítání penze. Na Jurečku se jeden z nich s touto žádostí obrátil, podle dostupných informací šlo právě o Soukupa, přičemž ministr ji zamítl, doporučil sociální dávky. Tiskové oddělení ministerstva v sobotu oznámilo, že Jurečka nařídil nové prověření tohoto konkrétního případu. Podle ministerstva rozhodnutí o dosavadní výši dílčího českého důchodu vycházelo z toho, že Soukup podstatnou část života strávil mimo ČR a měl by mít zahraniční důchod.

Dvaasedmdesátiletý Karel Soukup emigroval v 80. letech pod tlakem StB, později se usadil v Austrálii. Je signatářem Charty 77, v roce 2020 obdržel Cenu ÚSTR za statečné občanské postoje v době komunistické diktatury.

Karel 'Charlie' Soukup | zdroj: Tomas Blazek / MAFRA / Profimedia

„Zároveň jsem zadal České správě sociálního zabezpečení, aby znovu prověřila všechny žádosti, které dorazily na Českou správu sociálního zabezpečení, které se týkaly zmírnění tvrdosti zákona u osob, jež byly perzekvovány komunistickým režimem, a abychom znovu posoudili tyto žádosti,“ řekl Jurečka.

Za malými důchody odpůrců komunistického režimu bývá věznění, vynucená emigrace či nemožnost pracovat. Nemohli tak dostatečně dlouho platit odvody. Mnoho lidí také nesmělo působit v původní profesi a vykonávalo jen pomocné práce s nízkým výdělkem, který se promítl do nízké penze. Příplatky k důchodu pro odbojáře všichni nezískali.

„Jsme připraveni vyřešit 34 let trvající dluh vůči minulosti. Proč to trvá tak dlouho, je správná otázka, ale na to nejsem schopen odpovědět. To je otázka na všechny mé předchůdkyně a předchůdce, na všechny vlády minulosti,“ řekl Jurečka.

Podle něj je ze strany celé vlády jasné odhodlání pomoci tuto situaci řešit. „Není důvod, aby Jiří Gruntorád držel hladovku, a ničil si tím své zdraví. Je mi líto, že k této situaci došlo, v neděli jsem se za to omluvil,“ dodal ministr. Jurečky se dnes zastalo vedení ÚSTR, podle něj se ministr problematikou dlouhodobě zabývá.