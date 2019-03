Jsou tablety s vitaminem C v zimě jen placebo?

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Tablety s vitaminem C patří do lékárniček nejedné rodiny, která se jím v zimě ochrání proti virům. Jenže tomu skutečně tak? Bez konzumace ovoce a zeleniny jsou tablety jako potravinový doplněk k ničemu.

Vitamín C působí spolu s dalšími vitamíny, a proto je účinnější přijímat jej v zelenině a ovoci než v potravinových doplňcích.

Člověk potřebuje vitamín C, protože ten vstupuje do četných biochemických reakcí: syntézy kolagenu (a tedy utváření tkání), role při vstřebávání železa, působení na imunitní systém...

Vitamín C je jedním ze čtyř antioxidantů, spolu s vitamínem E, betakarotenem a selenem. Proto se používá v potravinářském průmyslu, ve farmacii a v kosmetice.

Je tedy třeba s nástupem zimy užívat tento zázračný vitamín? Odpověď vědy je jasná: pokud nejíte ovoce a zeleninu, je tento doplněk k ničemu.

Polykat tabletky s vitamínem C samozřejmě není nebezpečné. Přebytek vitamínu vyjde spolu s močí a stolicí. Předávkování může nastat až při mimořádně velkých dávkách a při některých chorobách. Vyvolává jen menší trávicí potíže a případně přispívá k tvorbě ledvinových kamenů.

Účinnější je "živý" vitamin

Ať už je obsažen v ovoci nebo v tabletě, je to stejná molekula, ale ve dvou různých formách, upřesňuje Frédéric Lagarce, ředitel oddělení farmacie na univerzitě v Angers. V ovoci a v zelenině jde o kyselinu askorbovou, v tabletách o askorbát sodíku. Není však rozdíl v tom, jak je tato molekula aktivní. Účinnější je v ovoci a zelenině, protože vstupuje do součinnosti s dalšími vitamíny, uvádí doktor Laurent Chevallier.

Ve Francii je doporučená denní dávka 110 miligramů denně, o trochu více pro těhotné ženy, kuřáky a osoby starší pětasedmdesáti let. Toho snadno dosáhneme vyváženou stravou. Jedna porce ovoce má v průměru 40 miligramů vitamínu C. Některé druhy jsou na "céčko" bohatší, jako je kvajáva (guave), černý rybíz nebo liči, než třeba pomeranče.

Na vitamín C je ještě bohatší zelenina, ale ta je citlivá na teplo: například brokolice má na 100 gramů 106 miligramů vitamínu C, ale po uvaření jen 24.

Studie nejsou

Nedostatek vitamínu C, který se za jeden až tři měsíce projeví kurdějemi (krvácení, zejména dásní, zvýšené riziko infekce, křeče, selhávání orgánů), je způsoben mimořádně nízkým příjmem vitamínu, méně než deset miligramů za den. Pravidelně se objevuje několik takových případů, ale týkají se velmi sociálně slabých lidí nebo osob se zvláště nevyváženou stravou.

Mírný nedostatek může mít pravděpodobně zhoubné dopady, ale dosud žádná studie neumožňuje spojovat nedostatek vitamínu C s některou nemocí.

Četní vědci se již pokoušeli prokázat příznivé účinky vitamínu C na prevenci různých chorob (kardiovaskulárních, plicních či rakoviny), avšak dosud bylo reálně zjištěno pouze působení vitamínu C na dobu trvání rýmy. Analýza nezávislé neziskové nevládní organizace Cochrane naznačuje, že vitamín C má mírný, ale trvalý účinek na zkrácení doby obyčejné rýmy, ale poslední vědecké práce dospívají k závěru, že vitamín C má na trvání rýmy minimální či žádný vliv.