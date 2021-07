John Stonehouse: Britský politik, který předstíral svou smrt. Jeho dcera se ho teď snaží očistit

Historik britské kontrarozvědky MI5 Christopher Andrew o něm před lety napsal, že to je jediný britský politik, o němž se ví, že působil jako zahraniční agent během angažmá ve vládě.

Nyní se jméno bývalého poslance Johna Stonehouse snaží před veřejností očistit jeho dcera Julia. Obvinění, že její otec během působení v labouristické vládě Harolda Wilsona spolupracoval s československou Státní bezpečností, ve své nové knize označuje jako lživá.

Zinscenoval vlastní smrt

Stonehouse, který už je více než třicet let po smrti, je jednou z kurióznějších postav britské politiky ve druhé polovině minulého století. Syn labouristického starosty města Southampton a bývalý pilot královského letectva se stal členem Dolní sněmovny v roce 1957 ve věku 31 let a nakonec to dotáhl i na vládní posty.

Jeho kariéra ve vrcholné politice ale ztroskotala poté, co se v listopadu 1974 pokusil na Floridě zinscenovat vlastní smrt. O několik týdnů později jej zatkli v Austrálii a po vydání do Británie byl odsouzen k sedmi rokům vězení.

Zároveň se objevovaly nejrůznější skandály včetně nevěry a údajného vytunelování charitativní organizace v Bangladéši. Obvinění ohledně spolupráce s StB pak znovu vyplula na povrch v roce 2009 v „autorizované historii“ MI5 od historika Andrewa.

Ústav pro studium totalitních režimů potvrdil, že Stonehouse figuroval v záznamech komunistické tajné policie, ty ale podle deníku The Guardian zároveň obsahovaly řadu stížností, že agent s krycím jménem Kolon začal být vyhýbavý a přestával spolupracovat.

„Julia, která je ghostwriter (skutečnou autorkou knih vycházejících pod jmény známých lidí) a má bohaté zkušenosti s vyhledáváním v archivech, je přesvědčená, že obvinění ze špiónství založené na informacích obdržených od českého přeběhlíka, je nesmysl,“ napsal dnes deník The Times, který se Stonehouseovou pořídil rozhovor.

Uprchlík, nebo chamtivý oportunista?

Dcera zdiskreditovaného politika mimo jiné argumentuje tím, že českoslovenští agenti působící v jeho éře v Londýně byli „profesionální lháři“, kteří měli tendenci přehánět své úspěchy při rekrutování agentů, aby ospravedlnili pokračování své mise v Británii.

John Stonehouse před britskou sněmovnou | zdroj: Profimedia

Ve složce StB prý Julia Stonehouse nenašla žádný důkaz toho, že by její otec od československých agentů bral peníze nebo že by jim poskytl informace, které nebyly veřejně dostupné. Ovšem „pravicové prvky uvnitř MI5“ se podle ní postaraly o to, aby se spekulace o spolupráci s StB dostaly k politikům a médiím.

Julia Stonehouse ve své nové knize s podtitulkem „skutečný příběh poslance-uprchlíka“ popisuje jako zkreslené či nepravdivé i další kauzy spojené s jejím otcem, včetně obvinění spojených s bangladéšskou charitou, která prý byla „úplně vymyšlená bezejmennými Bangladéšany“. „Musíte toho muže poznat,“ řekla listu The Times, přičemž svého otce popisovala jako laskavého a charismatického člověka, který trpěl závislostí na lécích proti nespavosti.

The Guardian si všímá, že v současné době vychází o Stonehouseovi ještě jedna kniha, která ale prezentuje diametrálně odlišný pohled. Dílo s názvem „Stonehouse: Člen vlády, podvodník, špion“ napsal právník a vzdálený příbuzný exposlance Julian Hayes. V jeho podání je Stonehouse chamtivým oportunistou, který se uchýlil k předstírání vlastní smrti v zoufalé snaze uniknout před sérií neúspěšných a podvodných kšeftů, píše The Guardian.