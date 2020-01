Jóga může i ublížit. Páteř umí zablokovat i obyčejný 'most'

MAGAZÍN - Magazín autor: Renata Petříčková

Jóga není jen "protahovací cvičení pro holky" a pokud máte dlouhodobější problémy se zády a začnete ji cvičit dřív, než se na ně podívá zkušený fyzioterapeut, můžete si zadělat na pěkný malér. Zvlášť, pokud se jako samouk pustíte to náročnějších jógových pozic.

Všechny typy jógy se zaměřují nejen na tělesné cvičení, ale také na plné soustředění se na pohyb a tok energie v těle. S trochou nadsázky se dá říci, že jóga je malou tělesnou meditací, ve které se i v malém rozsahu pohybu věnujete vědomě jednotlivým svalům na těle, jejich aktivaci nebo uvolňování.

Jóga tedy nemusí být o kočičí ohebnosti. Náročnější pozice byste měli - alespoň v prvních měsících cvičení - raději vynechat, pokud máte sedavé zaměstnání a minimum pohybu, máte občasné bolesti hlavy, páteře a svalové dysbalance a není zcela bezpečná, pokud již trpíte chronickými bolestmi páteře, skoliózou či máte problémy s ploténkami.

Část rehabilitačních cvičení vychází z jógy

Kdo už má se zády problémy, jistě ví, že některá rehabilitační cvičení v rámci fyzioterapie vychází z jógy. A i u nich se věnujeme zejména dechu a cvičení jen do pocitu bolesti. S tím, jak se vaše záda budou zlepšovat, posilovat a budou se uvolňovat blokády, můžete přecházet i na složitější jógové cviky. Počítejte ale raději s tím, že to je i několikaměsíční proces a k mnohým cvikům se již kvůli poškozené páteři nemusíte vůbec dostat.

Víte, že trvá až tři měsíce, než je nový/napravený sval natolik pevný, aby snesl další zatížení (například složitější jógovou pozicí)?

Zádům jednoduše může velmi ublížit, pokud se hned zpočátku vrhnete do těžkých jógových pozic (a to může pro někoho být i "most" nebo "kobra"…). K blokádě je pak jen krůček.

Původní jóga je totiž zamýšlena pro fyzicky zdravé jedince jako metoda meditace, duchovního ozdravení, až jejím druhotným účinkem je protahování a posilování svalů.

Mám problémy se zády a chci cvičit jógu

Nejvhodnější je svěřit se do péče fyzioterapeuta a nejprve dát záda do pořádku tak, jak nejlépe to jde. K tomu výborně poslouží například cvičební systém MUDr. Richarda Smíška, SM systém: cviky zaměřené na stabilizaci hlubokého svalového systému. Cviky, které vytahují páteř směrem vzhůru zajistí volnost obratlům a prostor pro léčbu a regeneraci. Toto cvičení (je vhodné mít vyškoleného lektora, protože velmi záleží na dýchání a přesnosti pohybu), je pak možno kombinovat s jógou ve chvíli, kdy jsou záda již ozdravena.

Jak si jógou neublížit

Do složité jógy se pouštějte jen se zdravými zády. Necvičte nevhodné pozice, které zatěžují vaše dysbalance a páteř tam, kde ji máte citlivou. Nechoďte nikdy přes svůj práh bolesti nebo přes pocit, že je vám pozice nepříjemná.

Složité pozice dělejte pod dohledem zkušeného lektora a vyvarujte se jich, když máte akutní problémy pohybového aparátu. Každý jsme jedinečný, někdo některé pozice prostě nikdy nedá, a i tak je normální.

Jóga není ani tolik o pohybovém prožitku, ač z vnějšího pohledu dominuje, ale o vnitřním prožitku a vnímání svého těla, energie a uvolnění duše.