Ledňáčci ve fitkách zpravidla dlouho nevydrží

Fitness centra praskají po Novém roce ve švech. Dobrá předsevzetí ale brzy vezmou zasvé a zhruba třetina nadšenců odpadne.

Se začátkem roku tradičně bývají spojována i novoroční předsevzetí. Jedno z těch nejčastějších se týká hubnutí a formování vysněné postavy. I proto se v lednu pokaždé zaplní fitness centra, kam míří řada nových nadšenců, tak zvaných "ledňáčků". Kolik z nich ale překoná kritické první měsíce?

Hlavně nic nepřepálit

Prvotní nadšení bývá veliké. Pánové i dámy se s chutí vrhnou do práce a snaží se udělat vše pro to, aby shodili přebytečná kila a vypracovali si postavu, o které už dlouho sní. Období po vánočních svátcích je k tomu totiž jako stvořené. "Je pravda, že prostory našeho studia se během ledna začnou naplňovat," říká Jitka Ouřecká, majitelka fitness centra pro ženy z Hlinska. A podobné je to i ve všech dalších koutech republiky. "S ledňáčky se setkáváme pravidelně. Posilovna, sálové lekce i šatny jsou pravidelně zaplněné," dodává sportovní manažerka fitness centra Monika Maříková z Českých Budějovic.

Se svou postavou se s příchodem nového roku snaží něco dělat zejména ženy. "Ty řeší především bříško a zadek, ale nesouvisí to s obdobím ledna, toto řeší celoročně," usmívá se Maříková. Během prvního měsíce roku se však centra často zaplní i klientkami, které nikdy předtím posilovny nenavštěvovaly. "Nejlepší je začít s kardiem, tedy chůzí na pásu, či cyklotrenažerem a postupně přidávat cviky na protažení celého těla. Je to hodně individuální záležitost," radí Ouřecká. "Všem vždy zdůrazníme, že pohyb není všespasitelný, ale že je nutné k němu přidat správný způsob stravování," dodává.

Na začátku je každý nový zájemce plný sil, ovšem někteří z nich často přecení své možnosti. Důležité proto je zkraje nic nepřepálit a od cvičení nečekat zázraky, které se plní na počkání. "Začátek opravdu není o tom zničit se a týden se z toho vzpamatovávat," řekla Ouřecká. Motivace na začátku je sice důležitá, ale je nutné, aby vydržela. "Důležitá je také regenerace. Svaly si musí na nové věci zvykat postupně," doplnila Maříková.

Spousta nadšenců odpadne

S přibývajícími dny však počáteční euforie u nových nadšenců pomalu opadává a během několika týdnů už jsou fitness centra zase o něco prázdnější. "Odhodlanost je vždy velká a musím říct, že z větší části se u nás klientky udrží. Pochopí totiž, že když začnou u sebe, dobijí si baterky a odreagují se, tak mají spoustu energie i pro ostatní. I přesto po dvou až třech měsících registrujeme úbytek, odhadem okolo 25 až 30 procent," říká majitelka fitness centra pro ženy.

A podobné je to i jinde. "V lednu a únoru u nás noví zájemci zpravidla vydrží, v březnu už ale odpadá zhruba jedna třetina. V dubnu už jsou to ti, které cvičení baví a stává se součástí jejich života," uvedla manažerka Maříková.

Někteří klienti chodí do fitness center primárně za účelem zhubnutí, jiní se chtějí dostat do kondice a někteří si během cvičení jen vyčistí hlavy. Najdou se však i takoví, kterým cvičení změnilo život. "Nedávno jsem tady měla klientku, které se během dvou měsíců povedlo shodit dvacet kilo. Měla neskutečnou odhodlanost a pevnou vůli, byla důsledná sama k sobě a šlo to. Vždy to jde, pokud dojde k pevnému rozhodnutí, a ne pouze ke koketování s myšlenkou na změnu," zdůraznila Ouřecká. Hlavní je vydržet.